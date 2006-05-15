Кримські правоохоронці готуються до 62-річчя депортації

18 травня в Криму відзначать 62-ту траурну річницю депортації народів із півострова.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, заходи, присвячені пам`ятній даті, пройдуть відповідно до плану, затвердженого меджлісом кримськотатарського народу й організаційним комітетом Ради міністрів автономії.

За інформацією кримської міліції, традиційна хода й мітинги, регламентовані й санкціоновані, проходитимуть практично в усіх населених пунктах півострова. В рамках заходів, присвячених 62-й річниці депортації, намічено покладання вінків до пам`ятних знаків, мітинги, ходи, траурні зібрання.

Кримські правоохоронці звертають увагу на те, що проведення даних заходів супроводжуватиметься великим скупченням людей. У зв`язку з цим ГУ МВС України в АРК затверджує план охорони громадського порядку під час проведення дня депортації. Будуть задіяні всі сили кримської міліції.

Найбільше скупчення людей очікується в м. Сімферополі під час проведення 18 травня з 13.00 до 15.00 траурного мітингу на площі ім. Леніна. Під час руху колон до місця проведення мітингу й безпосередньо в місці його проведення, передбачене обмеження руху транспортних засобів, аж до повного його припинення.

Співробітники міліції звертають увагу населення Криму на дані заходи для планування громадянами свого особистого й робочого часу. Правоохоронці застерігають жителів і гостей півострова від будь-яких провокаційних висловлювань і дій, що носять провокаційний характер, на адресу учасників заходів і оточення, просять бути пильними, дотримуватися порядку, не випускати із виду своїх неповнолітніх дітей, а також проявляти повагу один до одного.