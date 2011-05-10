Святкування Дня Перемоги у містах України

9 травня в Івано-Франківську на Меморіальному цвинтарі відбулося віче-реквієм з нагоди 66-ї річниці Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН керівники обласної і міської влади, представники державних організацій та установ, громадськості Прикарпаття зібралися на Меморіальному цвинтарі, де поховані солдати, які визволяли Івано-Франківськ від фашистських загарбників.

Голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК та його заступники, міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, ветерани, лідери громадських організацій, військовослужбовці, жителі обласного центру поклали вінки і квіти до пам’ятника Матері-Батьківщині, хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих. Пролунав військовий салют.

Біля Хреста примирення владики УГКЦ Володимир ВІЙТИШИН, УПЦ КП ІОСААФ та священики УАПЦ відслужили поминальну панахиду за убієнними захисниками Вітчизни. Потім відбулося віче-реквієм.

У своєму виступі М.ВИШИВАНЮК наголосив, що влада і надалі шануватиме ветеранів та робитиме усе, аби вони мали гідне життя у незалежній Україні.

За його словами, нині поряд з українським прапором могли б майоріти прапори тих країн, які здобули перемогу над фашизмом. «Це найдорожчий день нашої історії, - сказав голова ОДА. – Він здобутий кров’ю мільйонів хоробрих загиблих».

М.ВИШИВАНЮК нагадав, що за визволення Прикарпаття загинули 17,5 тисяч солдат Червоної армії. «Якби не було цієї Перемоги, не було б незалежної України», - переконаний він.

На його думку синьо-жовтий стяг здобутий «ціною усіх ветеранів, які захищали свою землю». Він нагадав, що 30 червня 1941 року у Львові була проголошена самостійна Українська держава і вивішений синьо-жовтий прапор, але гітлерівці «його зняли і потоптали ногами й активістів проголошення держави заарештували».

На віче активісти Партії регіонів і КПУ прийшли зі своїми партійними прапорами. Комуністи також 25 червоних прапорів Перемоги і наприкінці віча разом із червоними кульками випустили у небо червоний прапор.

Після віча потрійне кільце міліції вивело комуністів з меморіалу, щоб не допустити сутичок.

В обласному музичному облмуздрамтеатрі для ветеранів відбувся святковий концерт і солдатський обід.

Усі заходи охороняла велика кількість правоохоронців.

В Івано-Франкківську на державних установах вивішені лише державні прапори, а над будівлею облдержадміністрацієї - ще й прапори області та міста Івано-Франківська.

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У Хмельницькому відбувлися заходи з нагоди 66-ї річниці Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, святкові мітинги та покладання квітів за участю перших осіб області та міста, ветеранів війни, політичних сил пройшли на Військовому кладовищі, меморіалі Слави та біля Вічного вогню.

За словами голови Хмельницької облдержадміністрації Василя ЯДУХИ, “діюча влада робить усе можливе, щоб сторінки історії були збережені”. “Ми робимо все можливе, щоб прийдешні покоління знали, якою ціною далося те, що сьогодні маємо. У вас ми вчимося найкращим якостям переможців і будуємо нашу рідну Хмельниччину і Україну. Ми дякуємо вам за перемогу, за те, що ви є серед нас і залишаєтеся символом патріотизму, надійності, сили духу. Дай Боже вам здоров`я і сил щоб зустрічати свято Великої Перемоги ще багато-багато років”, - наголосив він.

У рамках святкування Дня Перемоги на вулицях Хмельницького усіх охочих безкоштовно пригощали солдатською кашею.

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У Житомирі відбулися урочистості з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники обласної та міської влади поклали квіти до меморіальної дошки керівнику підпільно-партизанського руху Житомирщини В.Кременицькому та до пам’ятника визволителям від фашистів на площі Перемоги.

Звідти ветерани війни разом із представниками влади, громадських організацій та політичних сил, військових, духовенства, козацьких товариств пройшли урочистою ходою до монумента Слави воїнам, загиблим у Великій Вітчизняній війні.

На чолі колони їхав БТР з бойовим прапором 8-ї Танкової армії, йшла рота Почесної варти, група прапороносців з державними прапорами та червоними прапорами Перемоги, військовий оркестр.

Більшість ветеранів їхали на спеціально організованих для цього автомобілях.

Хода завершилася біля монумента Слави, де відбувся урочистий мітинг.

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У Харкові на центральній площі – майдані Свободи відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку до всіх пам`ятних та меморіальних місць міста й області були покладені вінки і живі квіти.

В урочистому покладанні квітів, яке відбулося в Харкові на меморіалі Слави у Лісопарку, взяли участь ветерани, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, інші представники влади, а також радник Президента України Олександр КУЗЬМУК, генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ, генеральний консул Російської Федерації у Харкові Всеволод ФІЛІПП, керівники підприємств, представники духівництва, громадськість.

Присутні вшанували пам`ять загиблих воїнів Радянської Армії хвилиною мовчання, представники різних конфесій відправили поминальну молитву.

6 травня на території меморіалу Слави в Лісопарку були встановлені плити з іменами 586 радянських солдатів і офіцерів, які раніше вважалися безвісти зниклими.

Однією з головних подій дня у Харкові став парад Перемоги на майдані Свободи після завершення театралізованої концертної програми. У параді взяли участь ветерани війни, військовослужбовці Харківського гарнізону, військова техніка.

Парадними колонами також пройшли запрошені на урочистості представники російської армії – близько 100 військовослужбовців Воронезького авіаційного інженерного університету.

Урочисті заходи на майдані Свободи транслювалися в прямому ефірі обласного державного телебачення. Пряма трансляція урочистостей і параду в Харкові була також на Першому національному телеканалі.

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У Чернігові пройшли урочистості з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО, голова обласної ради Анатолій МЕЛЬНИК, Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, голова обласної ради ветеранів Анатолій МОСКАЛЕНКО, громадськість поклали квіти до братської могили у сквері імені Попудренка.

Потім колона учасників свята від Красної площі урочистою ходою рушила до меморіалу Слави. Дорогою ветеранів вітали школярі міста і жителі міста, які створили живий коридор від Красної площі до Болдиної гори.

Поблизу меморіалу хор з понад 700 осіб, що об`єднав різні покоління чернігівців, виконав "Пісню про Дніпро" і "День Перемоги".

Ветерани, керівництво області та міста, представники місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, жителі обласного центру поклали квіти до Вічного вогню на меморіалі Слави і хвилиною мовчання вшанували загиблих у роки війни. Єпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський АМВРОСІЙ відслужив заупокійну літію про загиблих.

У заходах взяли участь понад 5 тисяч жителів Чернігова, у тому числі представники місцевих осередків Партії регіонів, КПУ, СПУ, Народної партії, ВО "Батьківщина" та інших.

Сьогодні у місті червоні прапори з`явилися на будівлях міської ради, Деснянської і Новозаводської райрад, на будівлях окремих шкіл.

У Чернігівській міській раді зберігалася копія Прапора Перемоги і її вивішено поруч із державним прапором.

Районним радам Чернігова копії Прапора Перемоги передав міськком КПУ.

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У Полтаві на честь 66-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні пройшов мітинг-реквієм.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у мітингу і церемонії покладання квітів до Меморіалу солдатської слави біля Вічного вогню взяли участь більш як 11 тисяч жителів Полтави.

Мітинг розпочався о 10.00 біля меморіалу. Потім хвилиною мовчання і урочистим залпами під Державний Гімн України вшанували пам`ять загиблих.

Квіти до монумента поклали представники обласної і міської влади, зокрема, голова облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО, мер Полтави Олександр МАМАЙ, голова облради Іван МОМОТ, ветерани, громадськість.

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У Херсоні в урочистостях з нагоди Дня Перемоги, за даними міліції, взяли участь 40 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці святкова колона пройшла від площі Героїв Сталінграду до парку Слави на березі Дніпра.

У складі колони були керівники Херсона і області, військовослужбовці Херсонського гарнізону, співробітники міліції, курсанти морських навчальних закладів міста, представники партій, школярі. У цілому у святковій колоні, за даними міліції, було 12 тисяч осіб.

У парку Слави відбувся урочистий парад військових і курсантів, а також мітинг-реквієм.

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У Сумах відбувся мітинг-реквієм з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, у якому взяли участь понад 10 тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, святкова колона пройшла вулицями до пам’ятника Скорботній матері, де відбулося урочисте покладання квітів, і до меморіалу Слави, де пройшов мітинг-реквієм «У святому мовчанні над вічним вогнем».

З привітаннями до сумчан та гостей обласного центру звернувся голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ.

«9 Травня – це свято, яке для нинішніх та прийдешніх поколінь було і залишиться найдорожчим. Один Прапор Перемоги 66 років тому підняли над Рейхстагом солдати різних національностей, які захищали одну Вітчизну. Ми не можемо ділити Перемогу – вона на всіх одна. Святе завдання влади – піклуватися про ветеранів, зберігати для прийдешніх поколінь пам`ять про Велику Перемогу, яка дісталася нашому народу дорогою ціною», – наголосив губернатор.

За словами Ю.ЧМИРЯ, на Сумщину для святкування 66-ї річниці Перемоги прибули делегації з Курської, Бєлгородської та Орловської областей Росії.

Мітинг завершився військовим парадом, під час якого урочистим маршем пройшли військовослужбовці 27-го артилерійського полку, батальйон Внутрішніх військ МВС, курсанти ліцею ім. Івана Харитоненка та представники ветеранських організацій.

Військовослужбовці, одягнені у форму часів Великої Вітчизняної війни пронесли копію Прапора Перемоги.

Наостанок перед учасниками мітингу-реквієму пройшла військова техніка – зенітно-ракетні комплекси та бронетранспортери.

Зранку в усіх храмах міста відбулися панахиди за загиблими у Великій Вітчизняній війні.

Усіх бажаючих у центрі міста пригощали кашею з польової кухні і безкоштовно наливали «бойові» 100 грамів горілки.

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Ходою і масовим покладанням квітів відзначили жителі Сімферополя 66-і роковини Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості почалися з мітингу біля стін Верховної Ради Криму.

Відтак присутні поклали квіти до меморіалу «Танк Т-34» у сквері Перемоги, після чого представники влади, активісти КПУ, Компартії робітників і селян, Партії регіонів, партій «Справедливість», «Діти війни», «Російська єдність», афганці, ветерани пройшли до Вічного вогню в Гагарінському парку.

Члени партій ішли під своїми прапорами, представники КПУ несли портрет Йосифа Сталіна, прихильники «Російської єдності» - великий червоний прапор.

До Вічного вогню на могилі Невідомого солдата поклали вінки і квіти. Прозвучали салютні залпи, відбулася траурна панахида. Пам`ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Для ветеранів працювала польова кухня.

У Керчі напередодні Дня Перемоги, за традицією, пройшла факельна хода на гору Мітрідат.

У Криму, за даними влади, проживають близько 50 тисяч учасників війни. До 9 Травня інваліди війни першої групи одержали по 1 тисячі гривень матеріальної допомоги, інваліди другої групи – по 900 грн., інваліди третьої групи – по 800 грн.

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У Севастополі близько 40 тисяч жителів і гостей міста вітали учасників Параду переможців (урочистого проходження ветеранів війни і Збройних сил) і проходження урочистим маршем в єдиних рядах парадного розрахунку військових формувань Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МВС України в місті Севастополі.

За інформацією міліції, загальна чисельність учасників ходи - ветеранів війни, ветеранів Збройних сил, представників громадських організацій - становила близько 6 тисяч людей.

Охорону громадського порядку забезпечувала більш як тисяча співробітників міліції.

Правопорушень під час проведення святкових заходів допущено не було. Оперативна обстановка в місті спокійна, наголосили у відділі зв`язків з громадськістю міського управління УМВС.

У проходженні військ взяли участь близько 600 військовослужбовців ВМС України, близько 100 військовослужбовців Повітряних сил України і близько 700 чоловік особового складу ЧФ РФ.

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У Луцьку відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, святкова акція розпочалась урочистою ходою від Волинського обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка до меморіального комплексу «Вічна слава».

До учасників мітингу звернулися представники міської та обласної влади, ветерани.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, поклали вінки та квіти до пам’ятних місць меморіального комплексу.

Священослужителі відслужили панахиду за загиблими у Великій Вітчизняній війні.

Святкування Дня Перемоги продовжилося у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Там для ветеранів війни була організована польова кухня і святковий концерт.

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У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися панахидою біля пагорбу Слави за всіма полеглими у роки війни. Відправу здійснили єпарх Тернопільсько-Зборівський УГКЦ владика ВАСИЛІЙ, єпископ Тернопільський і Бучацький УПЦ КП владика НЕСТОР, єпископ Тернопільський і Червоногородський, вікарій Тернопільської єпархії УАПЦ владика МСТИСЛАВ.

Після спільної молитви усіх присутніх привітав голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН, наголосивши на важливості збереження пам’яті про воєнні лихоліття.

«У ці дні ми знову повертаємося до незабутнього травня 1945 року, вклоняючись подвигу тих, хто назавжди залишився прикладом мужності та сили духу. Сьогодні ми згадуємо усіх, хто боровся на фронтах війни та у підпіллі, працював у тилу, карався у концентраційних таборах. Їхній подвиг та їхня жертовність не підлягають забуттю», – сказав В.ХОПТЯН.

Пам’ять полеглих на фронтах війни учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом.

Після цього вихованці Коропецького ліцею та військовослужбовці 11-ї Тернопільської окремої гвардійської артилерійської бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України пройшли урочистим маршем Алеєю Слави.

На завершення ветеранів привітав військовий оркестр виконанням музичного дефіле.

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У Миколаєві на мітингу до Дня перемоги, що проходив на площі Леніна біля меморіалу Героїв-ольшанців, відбулося підведення підсумків соціального проекту «Літопис нашої пам`яті», в ході якого школярі збирали спогади своїх дідусів і бабусь, які брали участь у бойових діях під час Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, цей проект стартував у лютому нинішнього року, у Миколаївській області він проводився вперше. Мета проекту - зібрати і записати особисті спогади учасників бойових дій, які не увійшли до жодних офіційних документів, а також фотографії, документальні свідчення того часу. Організатором проекту виступила Миколаївська обласна організація Партії регіонів.

Оргкомітет проекту, до складу якого увійшли ветерани, працівники музеїв і архіву, співробітники управління освіти і депутати від Партії регіонів, вивчив понад 1200 робіт і назвав 32 переможців, які представляють усі райони області. Наймолодшою переможницею проекту стала 7-річна Софійка МИСЮК з Первомайського району, яка записала розповідь своєї бабусі. Однією з кращих визнана і колективна робота учнів 2 класу Миколаївської середньої школи № 64. Вони отримають путівку в заповідник Асканія-Нова.

Зі сцени пролунали уривки робіт, визнаних кращими. Переможців проекту привітали заступник голови Миколаївської ОДА Геннадій НІКОЛЕНКО і голова Миколаївської обласної ради Ігор ДЯТЛОВ. Переможцям також вручили фотоапарати.

Голова фракції Партії регіонів у Миколаївській міськраді Артем ІЛЬЮК зазначив, що конкурс проводився саме для того, щоб діти поговорили з рідними і від них дізналися про події тих далеких років.

Усі роботи, зібрані в ході проекту «Літопис нашої пам`яті», будуть зібрані в однойменній книзі. Вона буде видана до Дня незалежності України і надійде в кожну бібліотеку Миколаївської області. До книги, можливо, увійдуть подібні матеріали, зібрані іншими політичними партіями в ході конкурсів, оголошених до Дня перемоги.