Яка ідея має найбільше шансів об’єднати Україну

Один з ініціаторів створення депутатської групи Верховної Ради зі зв’язків із Європейським парламентом, народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО заявляє, що ідея європейської інтеграції має найбільше шансів об’єднати Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ГЕРАЩЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді за результатами опитування, проведеного Центром соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" серед народних депутатів.

"Ідея європейської інтеграції має найбільше шансів об’єднати Україну, але докластися до цього мають всі політичні сили, в першу чергу, представлені у Верховній Раді України", - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, в діючому поляризованому парламенті тема євроінтеграції є чи не єдиною, що об’єднує депутатів. "Важливо, аби українські парламентарії поєднали зусилля не лише щодо адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, а й для створення в Україні всіх необхідних передумов для якнайшвидшого інтеграції України до Євросоюзу. Ми всі зацікавлені у приєднанні України до зони вільної торгівлі, в тому, аби в Україні працювали демократичні права і свободи. Тільки за таких умов Україна може стати повноправним членом ЄС", - переконана народний депутат.

За словами директора Міжнародного інституту демократій, голови правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергія ТАРАНА, згідно з результатами опитування, 66% народних депутатів вважають, що найбільш точно інтереси громадян України відображатиме саме європейська модель державного устрою країни. "Попри публічні дискусії щодо геополітичних устремлінь України, насправді, серед українських парламентаріїв немає жодних розбіжностей щодо прикладів держави, за якою ми будуємо країну", - зазначив він.

С.ТАРАН підкреслив, що так само для українських парламентаріїв є очевидним розуміння того, що основними питаннями для політичних дискусій мають бути боротьба з корупцією, соціальний захист громадян України та лібералізація економіки.

"Прикметно, що жоден депутат не визначив питання історії як найбільш важливе для української політики. Важливим результатом дослідження є те, що саме ці питання - економіки та боротьби з корупцією, - є основними питаннями політики і в країнах ЄС, тоді як проблеми історії взагалі винесені поза рамки політичних дискусій у Євросоюзі. Нарешті, переважна більшість депутатів (72%) вважають, що їхня політична сила могла б навіть відкоригувати свою політичну програму задля посилення євроінтеграційного вектора України, і це означає, що саме тема євроінтеграції може об’єднати і владу, і опозицію, і, напевно, це сама конструктивна, а, відтак, найпродуктивніша тема для української політики", - повідомив С.ТАРАН.

Експертне опитування "Європейські перспективи України та роль парламенту в посиленні євроінтеграційного вектора" є першим в історії Верховної Ради репрезентативним опитуванням народних депутатів України - представників усіх фракцій парламенту, керівництва парламенту та комітетів Верховної Ради України.

Опитування було проведено 10-17 травня згідно пропорційного розподілу депутатів між фракціями та групами і відображає позицію парламенту.