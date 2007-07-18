Морські піхотинці з Молдови, Македонії й Грузії висадилися на херсонське узбережжя

У ході активної фази міжнародного навчання «Сі Бриз – 2007» його учасники успішно відпрацювали одне із найскладніших завдань – висадку миротворчого контингенту на необладнане узбережжя комбінованим способом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, після майже десятиденних тренувань морські піхотинці багатонаціонального батальйону здійснили багатокілометрові марші територією Одеської та Миколаївської областей і в портах завантажилися на десантні кораблі – ВДК «Костянтин Ольшанський», СДК «Кіровоград», десантний корабель «Атія» та десантний катер «Сватове».

Вночі, під прикриттям тактичної корабельної групи, десантні кораблі вийшли в район Тендрівської коси і вранці наступного дня розпочалася десантна операція.

Першою до берега пішла група навігаційно-гідрографічного забезпечення висадки десанту під керівництвом командира капітан-лейтенанта Андрія КАПРАНОВА. Завданням флотських гідрографів було встановити на узбережжі орієнтири, так звані створні знаки. Гідрографи впоралися зі своїм завданням дуже швидко, не затримавши десант.

БТРи виходить «на плав» з корабельного твіндеку, водночас на другому місці висадки перші македонські морські піхотинці стрибають у воду з твіндеку «Кіровограда». Зі «Сватове» десантуються молдовці. Тим часом з чотирьох гелікоптерів на полігон висаджується грузинський повітряний десант. У небі за розгортанням сил «слідкують» американський «Оріон» та український БЕ-12. А далі за сценарієм: взяття під контроль ділянки узбережжя «кризового району».

Корабельні тактичні групи діяли у визначених районах північно-західної частини Чорного моря. Вони створили зони безпеки навколо «кризового району», забезпечили безперешкодні діі амфібійних сил і не допустили доставки у цю зону зброї та інших нелегальних вантажів. Екіпажі есмінця 6-го флоту ВМС США «Дональд Кук», турецьких фрегатів «Явуз» та «Кемальрейс», грецького фрегата «Псара» та двох українських корветів «Придніпров’я» та «Тернопіль» тримали під контролем морські глибини та повітряний простір, вміло вели тактичне маневрування, при цьому відпрацьовували протиповітряні та протичовнові дії. Тактична група бойових кораблів, керована з флагмана навчань - фрегата «Дональд Кук», не пропустила «суден-порушників», що намагалися прорватися з різних напрямків в «кризовий район».

Їм допомагала тральна група, до якої увійшли морський тральщик «Чернігів», рейдовий тральщик «Генічеськ», а також два турецькі тральщики «Фініке» і «Сіліфке» знешкоджуючи мінні загородження.

Активно діяли льотчики та морські піхотинці багатонаціонального батальйону. До його складу увійшли українська та американська роти морської піхоти, а також змішана рота, складена з македонського, грузинського, молдовського сухопутних взводів та німецької парашутної групи.

Пліч-о-пліч працювали і військові водолази-рятувальники з чотирьох країн. Окрім українців це латвійці, американці та македонці. Перед виходом у море міжнародна група водолазів провела низку базових тренувань із занурення у легководолазному спорядженні. У морі рятувальники розпочали свої дії з проведення пошуково-рятувальної операції, до якої було залучено медичний катер «Сокаль», рятувальний буксир «Кременець», літак Ан-26 та рятувальну парашутно-десантну групу морської авіаційної бригади.

Підсумком спільних зусиль багатонаціональних підрозділів, що беруть участь у навчанні «Сі Бриз – 2007» стало блокування та роззброєння незаконно сформованого озброєного угруповання та захист цивільного населення, яке опинилося в зоні конфлікту.