Сьогодні Микола Азаров очолював боротьбу з рейдерством

Під головуванням першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА відбулось чергове, п’яте засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, членам комісії було повідомлено, що на виконання попередніх рішень аналітична група Міжвідомчої комісії розглянула кількадесят конфліктів, на місці працювали уповноважені представники комісії і спеціальні групи правоохоронних органів.

Серед практичних рішень за наслідками перевірок можна назвати те, що 12 липня 2007 року постановою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було анульовано ліцензію на здійснення роботи на ринку цінних паперів для ТОВ «Система-Р». Це товариство було реєстратором ЗАТ «Київтрактородеталь», і в його роботі було виявлено порушення законодавства про цінні папери. Проте, неодноразові вимоги усунути порушення ТОВ «Система-Р» проігнорувало, за що й позбавлене ліцензії.

Новим фактором антирейдерської діяльності стало створення регіональних міжвідомчих комісій. Значну частину роботи з конфліктами місцевого значення вони уже взяли на себе, і, наприклад, в Дніпропетровську і Харкові досягли укладення кількох мирових угод між сторонами корпоративного конфлікту, де не було ознак рейдерського захоплення. Міжвідомчі комісії створені і працюють в усіх регіонах.

Тільки в місті Києві місцева комісія не спромоглась розпочати роботу, не дивлячись на значну кількість «пекучих» ситуацій. У зв’язку з цим М.АЗАРОВ доручив підготувати листа до міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з нагадуванням про необхідність безумовного виконання рішень Уряду щодо протидії незаконним захопленням підприємств.

Міжвідомча комісія на сьогоднішньому засіданні розглянула 22 справи та дійшла висновку про наявність фактів або ознак протиправного захоплення таких підприємств: КП «Готель «Знання», ВАТ «Житомирхліб», ВАТ «Лезніківський кар’єр», ЗАТ «ДОПСОК», ТОВ «Екологія-Дніпро 2000», АТ МВО «Оріон», стадіону на вул. Немировича-Данченка в Києві.

Справу державного підприємства НВО «Павлоградський хімічний завод» М.АЗАРОВ доручив взяти під особливий контроль, оскільки йдеться про екологічну і національну безпеку на державному рівні.

34 справи рішенням Міжвідомчої комісії передано на розгляд на регіональному рівні.

На наступному засіданні передбачено розглянути 8 справ, зокрема, ситуації навколо тресту «Київміськбуд-2», енергопостачальна компанія «Одесаобленерго», ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона», київського інституту «Енергопроект».

М.АЗАРОВ також доручив кожному члену комісії за графіком виїжджати на місця і предметно розбиратися з ситуаціями, які виносяться на розгляд комісії. “Ви всі бачите, що людям, які втягнені в конфліктну ситуацію, які «обкладені» раптовими судовими рішеннями дуже важко самотужки добитися правди, об’єктивного розгляду справи. Тому ми повинні допомогти і підтримати їх віру у справедливість”, - сказав М.АЗАРОВ на завершення засідання.