Француз-аграрій розуміє позицію Росії щодо України

Радник правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank Жан-Жак ЕРВЕ вважає, що для інтеграції в Європейський Союз Україна повинна переглянути умови формування цін на сільгосппродукцію.

Про це експерт сказав в інтерв`ю Інституту Горшеніна, переданому УНІАН.

Зокрема, Ж.-Ж.ЕРВЕ вважає, що ЄС ще довго продовжуватиме переговори про відкриття свого ринку для української сільськогосподарської продукції, якщо Україна не перегляне умови формування цін на них.

За його словами, не можна назвати очевидним, що українська продукція не може конкурувати з продуктами харчування, виробленими в ЄС.

«Деякі виробництва дуже конкурентні – м`ясо, зерно, птиця...», - зазначив експерт.

Разом із тим Ж.-Ж.ЕРВЕ не згоден із однозначними висновками, зокрема російських експертів, що Європа не зацікавлена у відкритті свого ринку для українських продуктів.

«Якби замість абсолютної конкуренції наші аграрії знайшли, як співпрацювати, це було б непогано. Але я розумію позицію Росії, яка хоче бути єдиним потужним блоком у світі й думає, що Україна буде частиною цього російського блоку, – як Білорусь, як Казахстан. І як політики вони не завжди говоритимуть правду», - зазначив він.

Експерт звернув увагу на велику різницю в собівартості виробництва однієї тонни зерна в Україні й у країнах ЄС.

«В Україні чистий прибуток – близько 200 євро. Але без субсидій. В ЄС – те ж саме, але завдяки субсидіям у 400 євро. Якби Євросоюз не надавав підтримку фермерам – ніхто б не міг працювати з прибутком. В ЄС дуже велика компенсаторність сільського господарства. Це для базових продуктів, приміром – зернових», - підкреслив він.

Же.-Ж.ЭРВЕ підкреслив, що європейське сільське господарство було б невигідно вести без субсидій, тому аграрії також зберігають природу.

«Мені цікаво, щоб замість пустелі я бачив прекрасний пейзаж. Я бачу поля, я бачу корів, річки, гриби – не тільки гній. За це потрібно платити – я готовий платити, через податки і субсидії для фермерів. Але вони повинні мені показати, що робиться для пейзажів, – і я буду це контролювати», - відзначив експерт.

Ж.-Ж.ЕРВЕ підкреслив, що городяни в країнах ЄС готові підтримувати жителів сіл.

«Оскільки там є природа. Й треба, щоб люди, які там, у селах, живуть, використовували її не лише в своїх цілях. А так – звичайно є велика різниця – якщо я можу продавати продукцію з 200 євро прибутку, то я можу й ще знижувати ціну», - сказав він.

На думку експерта, в ЄС побоюються, що якщо його аграрний ринок буде відкритий, то відбудеться крах у виробництві зерна.

«Тому треба думати, а як це можна зробити разом? Виробляти й продавати до Китаю, приміром. У країні, де є умови для розвитку аграрного ринку, цим необхідно займатися без негативних наслідків для природи», - додав він.