Українські вертольотники пройшли підготовку для служби в Африці

На базі 3-го полку армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України завершилась підготовка льотчиків та особового складу, добраного кандидатами на посади до складу наступної ротації 56-го окремого вертолітного загону ЗС України сил Місії ООН у Ліберії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, протягом двох тижнів, відповідно до програми підготовки, відбулися планові польоти, заняття з вивчення метеорологічних умов у районі базування, маршрутів польотів і тактичної обстановки у Республіці Ліберія. Крім того, вертолітники відпрацьовували виконання зльоту та посадки на запилені майданчики, в умовах високих температур і вологості, а також польоти вночі. Всього для відновлення та вдосконалення навичок екіпажів було виконано дві льотні зміни із загальним нальотом 40 годин.

Бойове злагодження українських вертолітників завершилось контрольними заліковими польотами на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні. Екіпажі виконували польоти на бойове застосування, по взаємодії з групою бойового управління, уражали умовні наземні цілі некерованими авіаційними ракетами. Під час сертифікації загону відбулась також залікова льотна зміна із застосуванням авіаційних засобів ураження вдень та вночі.

З майбутніми миротворцями проводилися заняття з індивідуальної, спеціальної підготовки, організації польотів, удосконалення знань і навичок льотного складу, інженерно-авіаційної служби, а також фахівців зв’язку і тилу. Особлива увага при цьому приділялася практичній підготовці льотного складу до виконання миротворчих завдань.

Згідно з вимогами ООН, кожен вертолітник залежно від класу та посади повинен мати певну кількість годин нальоту. Основну увагу під час теоретичного та практичного виконання льотних завдань пілоти Мі-8 та Мі-24 зосереджували на таких елементах як бойове застосування, пошуково-рятувальне забезпечення, виконання зльоту та посадки на запилені майданчики, а також польоти вночі та вивчення метеорологічних умов в районі базування і маршрутів польотів.

Для чергової ротації було підготовлено 4 екіпажі для перевезення вантажів на зовнішній підвісці та 5 екіпажів – до бойових застосувань на вертольотах Мі-24. Окрім цього, екіпажі готові виконувати авіаційні пошуково-рятувальні роботи вдень та вночі, а також над водною поверхнею. Пілоти напередодні виконали вправи з морської підготовки. Було виконано також стрибки із парашутом.

У період зборів усім військовослужбовцям зі складу наступної ротації, які проходитимуть службу у непростих кліматичних і санітарно-епідеміологічних умовах, зроблені необхідні щеплення.

Відправку особового складу 56-го окремого вертолітного загону ЗС України в район виконання миротворчих завдань передбачається провести в період з 14 по 27 грудня.