Фахівці про ситуацію з безробіттям і бідністю

Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Лідія ТКАЧЕНКО прогнозує в цьому році зниження рівня безробіття в Україні порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ТКАЧЕНКО сказала під час прес-конференції «Рівень безробіття в світі б’є рекорди. Яка ситуація в Україні?».

За її даними, у І півріччі 2010 року рівень безробіття в Україні серед населення 15-70 років був 8,5%, а в І півріччі 2011 р. – 8,2% (це 1 млн. 810 тис осіб). Водночас по працездатному населенню показник безробіття в І півріччі 2010 р. становив 9,2%, а в І півріччя 2011 р. – 8,9%.

“Як правило, рівень безробіття має певну сезонність. Найвищий рівень безробіття спостерігається, як правило, в 3-му кварталі. Але судячи з даних І півріччя, можна очікувати, що рівень безробіття серед населення працездатного віку в Україні буде десь 8,6%. Звичайно, все буде залежати від того, що в нас відбуватиметься ще в цьому кварталі, але в принципі можна очікувати 8,6-8,5% в цьому році”, - заявила експерт.

За її словами, відбуватиметься це за рахунок того, що зменшилася в цьому році кількість звільнених робітників з підприємств через економічні труднощі, і паралельно відбувається пожвавлення на ринку працевлаштування та мобільність працівників підприємств.

Що стосується наступного року, то, за словами Л.ТКАЧЕНКО, дійсно є побоювання, що може зрости рівень безробіття в світі і основною причиною цього може стати друга хвиля економічної кризи, можливість якої допускають. При цьому вона звернула увагу, що зростання безробіття у розвинутих країнах обумовлено високою індустріалізацією та демографічною ситуацією.

“Поки, що якщо говорити про ситуацію в Україні, дуже тривожних явищ немає. Але якщо пригадати 2008 рік – теж ніби все починалось добре... Треба пам’ятати, наскільки залежна наша економіка від зовнішніх факторів. Все залежить від того, як буде розвиватися ситуація, зокрема в Європі, і загалом в світі”, - резюмувала Л.ТКАЧЕНКО.

Як зазначив провідний експерт Центру Разумкова, колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО, показники зайнятості і безробіття в Україні є одними з найкращих в Європі. По єврозоні, зазначив він, безробіття становить десь 12%.

В той же час він пояснив такі показники тим, що “в піковий період наші працедавці вже знайшли шляхи, як балансувати, знайшовши форми неповного робочого дня або відпустки за власний рахунок”.

“І за рахунок таких речей вдалося в 2008 році уникнути дуже серйозних загострень в соціальній сфері”, - наголосив фахівець.

Л.ТКАЧЕНКО у свою чергу додала, що картина з рівня безробіття в Україні виглядає кращою, ніж могла би бути у випадку, якби вилучити з зайнятого населення мешканців села, які працюють лише на своїх особистих селянських господарствах і вважаються в нашій країні зайнятими.

“Показник по безробіттю сільського і міського населення в І півріччі цього року був однаковий – 8,9%. Але треба мати на увазі, що на селі половина людей працюють в приватних господарствах і продають свою продукцію, тому відносяться до зайнятих. Це начебто правильно з економічної точки зору, але якщо б їм поставити запитання, чи шукали б вони роботу, то мали б іншу картину... Тобто, практично половина сільського зайнятого населення - це неформальна зайнятість переважно у особистих селянських господарствах. Отже, рівень безробіття в Україні був би більший”, - зазначила Л.ТКАЧЕНКО.

П.РОЗЕНКО заявив, що на сьогодні сільське населення України приречене як на мізерні зарплати, так і в майбутньому на мізерну пенсію через погану структуру зайнятості – сезонну. “Україна має забезпечити 100% зайнятість людини на селі протягом усього календарного року. На жаль, сьогодні змін до такої структури ми не спостерігаємо”, - підкреслив він.

Крім того, П.РОЗЕНКО зазначив, що зайнятість населення в Україні не виконує свою головну соціальну функцію – не захищає людину від бідності. Посилаючись на дані досліджень, на сьогодні 23% сімей, де всі члени родини працюють, знаходяться за межею бідності, а якщо одна людина працює, то вже таких сімей за межею бідності 35-37%.

“З народженням дитини ризик бідності ще більше посилюється, зокрема і серед працюючого населення. Кількість сімей, де одна дитина – 26% таких родин знаходяться за межею бідності, з двома дітьми – 39%, а сімей, де 4 і більше дітей – за межею бідності понад 70%”, - заявив експерт.

Більше того, за його словами, існує велике розшарування по бідності між селом та містом: у місті 15% сімей за межею бідності, в селі – 36%.

“І причини дві: перша – політика держави на дешеву робочу силу, друга – значна тінізація економіки нашої держави. В структурі доходів наших громадян 42% приблизно – це зарплата і 39% - це різноманітні соціальні трансферти і виплати, тоді як в європейських країнах зарплата складає десь в структурі доходу 60%”, - пояснив він.

За його словами, на сьогодні «найбільш жадібним роботодавцем» в Україні є держава.

“Якщо середній рівень зарплати в державі на рівні 2 тис. 700 грн., то держава у своїх структурах, наприклад в освіті, платить на 600 грн. менше – 2 тис. 100 грн., в системі охорони здоров’я – 1 тис. 700 грн., в наданні соцпослуг – так само”, - зазначив П.РОЗЕНКО.