Міноборони: резервісти служитимуть у частинах постійної готовності

На сьогодні матеріальне забезпечення резервістів, які набираються на добровільній основі до лав Збройних Сил, не є високим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник Головного управління оборонного та мобільного планування Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Володимир АСКАРОВ.

“Якщо казати відверто, то, фактично, сильної матеріальної мотивації для служби в резерві немає”, - сказав він.

При цьому додав, що резервістам, які місяць на рік перебуватимуть в армії, відповідно до рішення Кабінету міністрів України виплачуватиметься середньомісячна заробітна плата, яка є в нього за місцем роботи, а також добові, які на сьогодні становлять 15 гривень. За його словами, також їм виплачується премія в кінці року. В.АСКАРОВ підкреслив, що в цілому резервіст в рік отримуватиме від 2800 до 3500 гривень.

При цьому наголосив, що нинішні резервісти відрізняються від тих, як їх називали в Радянському Союзі “партизани”, тим, що вони служитимуть на добровільній основі і з ними підписуватиметься контракт.

Він підкреслив, що резервісти служитимуть в “частинах постійної готовності – частини аеромобільні, деякі механізовані бригади, полки спеціального призначення, а в повітряних силах будуть в бомбардувально–штурмових бригадах, тобто серед тих, хто безпосередньо вирішує завдання на полі бою, а також в органах управління – це переважно ті військовослужбовці, які служили в цих органах управління, знають свою справу і звільнилися звідти з тих чи інших причин”.

В.АСКАРОВ наголосив, що на сьогодні серед резервістів є багато людей, якими керує не матеріальна зацікавленість, а патріотичні почуття, бажання самореалізації. Як приклад він назвав голову Млинівської селищної ради Рівненської області. В.АСКАРОВ зазначив, що цей представник місцевого самоврядування наголосив у розмові з ним, пояснюючи свою службу в резерві: “Як я своїй громаді поясню, що потрібно вміти, бажати та готуватися до захисту Батьківщини, якщо своїм прикладом не буду цього робити”.

Відповідаючи на запитання журналістів, що робитиме МОУ, якщо через низьку матеріальну зацікавленість у 2012 році не вдасться укласти контракт ще з 1000 резервістів, генерал зазначив: “Якщо ми відчуємо в перші 2-3 місяці роботи, що ми не набираємо відповідної кількості резервістів, то ми будемо звертатися до уряду України з пропозицією щодо збільшення мотиваційного чинника для військовослужбовців резерву”.

В.АСКАРОВ повідомив, що в резерві можна проходити службу - рядові до 40 років, сержанти – до 45 років, молодші офіцери – до 50 років, майори, підполковники - 55, полковники - до 60 років.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2012 року планується збільшити кількість громадян України для проходження служби у військовому резерві до 2700 осіб та розширити до 54 кількість військових частин, де вони проходитимуть службу. На сьогодні до лав військового резерву на контрактній основі прийнято 1700 резервістів, які проходили службу у військовому резерві у 36 військових частинах.

Проектом Державної комплексної програми реформування та розвитку ЗСУ на 2012-2017 роки передбачено, що чисельність резервістів має досягти 8 тисяч осіб.

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Говорячи про роботу з військовим резервом у 2011 році, начальник Головного управління Генштабу зазначив, що незважаючи на суттєві обмеження фінансування Збройних Сил упродовж року було залучено для підготовки 240 офіцерів-резервістів та випробувано нову модель їх підготовки.

“Під час проведення дослідницького командно-штабного навчання “Адекватне реагування – 2011” 8 органів військового управління стратегічного та оперативно-стратегічного рівня, у складі яких проходять службу резервісти, тримали іспит на право стати моделлю перспективного складу Збройних Сил України. Офіцери-резервісти з самого початку були повністю інтегровані в навчально-бойову діяльність на пунктах управління та без додаткової підготовки, так би мовити “сходу”, виконували свої обов’язки на посадах згідно з контрактами”, – сказав він.

За словами генерала, офіцери-резервісти, які проходять службу в Центрі морських операцій ВМС України отримали високу оцінку своїх професійних навичок за підсумками участі у практичному виході в море на кораблі управління “Донбас”, а деякі резервісти – журналісти, менеджери з логістики, лікарі ветеринарної медицини – навіть скористалися можливістю застосувати у службі навички, набуті у цивільному житті.

В.АСКАРОВ звернув увагу на те, що у грудні 2011 року наказом міністра оборони України було затверджено “Концепцію служби у військовому резерві Збройних Сил України”, яка визначає чіткі напрями розвитку служби у військовому резерві Збройних Сил України на середньострокову перспективу.

За його словами, відповідними фахівцями Генерального штабу здійснюється постійний моніторинг законодавчої бази з питань військового резерву як розвинених країн світу, так і країн колишнього СРСР, в арміях яких запроваджено інститут резервістів.

“Існуючий сьогодні у Збройних Силах інститут резервістів не є копією резерву збройних сил тієї чи іншої країни. Ми розвиваємо свій військовий резерв, спираючись на кращі світові досягнення в цій галузі, прискіпливо вивчаємо досвід використання резервістів у локальних війнах та конфліктах останніх десятиріч, намагаємось його адаптувати”, – підкреслив начальник ГУ Генштабу.