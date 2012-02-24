Території ландшафтів підлягають держобліку

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про ландшафти».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосував 231 народний депутат із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон спрямований на забезпечення охорони, регулювання та планування ландшафтів з метою їхнього збереження та невиснажливого використання для задоволення екологічних, культурних, оздоровчих, економічних та інших потреб суспільства.

Основними принципами і завданнями державної політики у сфері охорони та регулювання діяльності щодо ландшафтів є сталий (збалансований) розвиток ландшафтів на засадах гармонізації екологічних, соціальних та економічних аспектів їхнього функціонування; пріоритетність охорони навколишнього природного середовища та збереження цілісності екосистем, забезпечення сталого (збалансованого) розвитку екосистем та відновлюваності порушених екосистем, збереження цілісності ландшафтів; збереження та захист ландшафтів як середовищ існування біорізноманіття, формування екомережі, утворення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду та культурної спадщини тощо.

До повноважень Кабінету міністрів у сфері охорони та регулювання ландшафтів належить реалізація державної політики у сфері охорони і регулювання ландшафтів; встановлення порядку розроблення та затвердження ландшафтних планів державного, регіонального та місцевого рівнів; затвердження і забезпечення виконання ландшафтних планів державного рівня тощо.

Закон передбачає, що громадяни та їхні об’єднання у встановленому порядку мають право ініціювати розроблення та брати участь у виконанні ландшафтних планів; здійснювати громадський контроль за охороною, та використанням ландшафтів; проводити громадську екологічну експертизу, оприлюднювати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів у межах конкретних ландшафтів тощо.

Система заходів у сфері охорони і регулювання ландшафтами передбачає комплекс планувальних, організаційних, правових, господарських, науково-технічних та інших заходів, які виконуються на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

Раціональне використання та охорона ландшафтів здійснюються на основі класифікації ландшафтів, яка ґрунтується на поєднанні антропогенних і природних факторів їхнього формування. Класифікація ландшафтів за природними факторами формування здійснюється за критеріями генезису; форми рельєфу; літології ґрунтоутворювальних порід; ґрунтової відміни; типу умов місцевиростання; характерних фітоценозів.

Території ландшафтів підлягають державному обліку, який є складовою частиною Державного земельного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, Державного реєстру нерухомих пам’яток України, державної статистичної звітності і здійснюється у порядку, що визначається законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.