Кияни сидять без води через борги «Київенерго»

ПАТ «Київенерго» заявляє, що 23 липня газопостачальна організація обмежила обсяги газу для теплоелектроцентралі № 6, що унеможливило відновлення гарячого водопостачання після проведення гідравлічних випробувань тепломереж у частині Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів столиці.

Як інформує прес-служба «Київенерго», зокрема, гаряча вода тимчасово відсутня у жителів масивів Куликове поле, Лісовий, Комсомольський, Водопарк, Троєщина, Вигурівщина, Оболонь, Мінський, Воскресенка, Райдужний, Кибальчича, частково Лівобережний і Микільська Слобідка.

За даними «Київенерго», переговорний процес за участю керівництва газопостачальника та міської влади щодо відновлення газопостачання ТЕЦ-6 триває. Причиною обмеження газопостачання, згідно з поясненням енергокомпанії, є її заборгованість за спожитий газ. «Київенерго» зможе погасити її, щойно отримає з бюджету компенсацію різниці між встановленими тарифами на теплову енергію та собівартістю її виробництва.

«Київенерго» очікує отримання цієї компенсації згідно з постановою Кабінету міністрів України № 517 від 11 червня 2012 року «Про затвердження порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування».

Як повідомляв УНІАН, гідравлічні випробування тепломереж у частині Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів проводилися з 9 по 23 липня.

11 липня заступник голови КМДА Руслан Крамаренко повідомив, що Київ отримав з державного бюджету субвенцію на погашення заборгованості за тарифами перед енерго- та водопостачальниками на 1 млрд грн більше, ніж очікував – не 2,5 млрд грн, а 3,4 млрд. грн. Був підготовлений та винесений на засідання сесії Київради 12 липня відповідний проектр рішення про внесення змін до бюджету Києва на 2012 рік. Документ був підприманий депутатами.

За словами Р.Крамаренка, місто отримало 3,4 млрд грн за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Так, з цих коштів 1 057,8 млн грн перераховувалось Головному управлінню комунального господарства для погашення різниці в тарифах на послуги водопостачання і водовідведення та 2 335,8 млн грн – Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енергозбереження для погашення різниці в тарифах на послуги теплопостачання.