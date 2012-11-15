Україна збила з пантелику ЄЕК «формулою Януковича»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав міністр із торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов.

«Ми до цього часу не повною мірою розуміємо, що означає формула «3+1». Із математичної точки зору я розумію, що це таке, а ось із точки зору взаємодії між Україною і МС ми не до кінця розуміємо саму суть пропозиції», - сказав А.Слєпньов.

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При цьому він підкреслив, що ЄЕК більш ніж налаштована на активізацію відносин із Україною, й це підтверджується діями.

Він повідомив, що 28 листопада в Москві пройде перше засідання координаційної групи діалогу з торгових питань, в якому зі сторони ЄЕК братиме участь він і міністр Петро Порошенко - зі сторони України.

Як зазначив А.Слєпньов, домовленість про проведення такого діалогу була досягнута в ході зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова і голови ЄЕК Віктора Христенка.

«Наша мета - зняття бар'єрів, сприяння торгівлі, гармонізація й зближення технічного регулювання, надання більше інформації про взаємодію в рамках МС і законодавстві нашого інтеграційного об'єднання», - підкреслив він.

На його думку, така інформованість і більше зближення сприятимуть тіснішому партнерству.

«Ми налаштовані на кооперацію та взаємодію, зміцнення зв'язків», - додав А.Слєпньов.

При цьому він нагадав, що Україна хоче стати спостерігачем при ЄЕК.

«Українська сторона проявляє активну увагу до наших процесів. Зокрема, на останній зустрічі, яка була у вересні (зустріч М.Азарова і В.Христенка в Києві - УНІАН) було зроблено заяву про те, що Україна хотіла б отримати статус спостерігача при наших інтеграційних органах і більш тісно взаємодіяти», - сказав А.Слєпньов.

За його словами, ця пропозиція зараз розглядається в ЄЕК із урахуванням правової бази, яка поки не передбачає статусу спостерігача.

«Проте, ми розуміємо, про що йдеться і що мається на увазі. Ми зі свого боку не проти, а навіть навпаки – «за», - сказав він.

Міністр підкреслив, що кроки України щодо ратифікації угоди про ЗВТ СНД були дуже важливі.

«Саме Україна запустила цей договір в силу. Ми це пам'ятаємо, знаємо і цінуємо, а також розуміємо, що тут більше, ніж просто ратифікація чергового договору. Це була певна політична дискусія й певний політичний вибір, який підкреслює зацікавленість України в розвитку економічних зв'язків із нашим об'єднанням, що відповідає нашим завданням», - сказав А.Слєпньов.

Він переконаний, що якщо буде менше політики, а більше справ - формула співпраці України і МС буде ясна.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це поки не влаштовує.

14 листопада ц.р. Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко заявив, що Росія, відмовляючи Україні в співпраці з Митним союзом за формулою «3+1», фактично використовує її з іншими країнами.

«Ми пропонували формулу «3+1». Ця формула Митний союз не влаштовує... Але тільки-но завершився візит прем'єр-міністра Росії до В'єтнаму і там досягнута домовленість про початок роботи над угодою про зону вільної торгівлі. Це факт. Тобто з кимсь можна, а з кимсь - ні», - сказав В.Єльченко.

За його словами, є багато інших прикладів, які не сприяють взаєморозумінню між Україною і Митним союзом.

Він нагадав, що кожного місяця надходять повідомлення про введення нових обмежень для українських товарів або відкриваються розслідування щодо якоїсь продукції.

«Спочатку це була трубна продукція, потім молочна, потім проблеми з сирами. До цього були карамель і шоколад», - нагадав він.

Наразі до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії В.Христенко заявив, що створено дорожні карти з входження до Митного союзу Киргизії та Таджикистану.