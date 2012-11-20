Кабмін затвердив порядок зберігання речових доказів

Проект відповідної постанови був розроблений Міністерством юстиції з метою унормування указаних порядків з положеннями нового Кримінального процесуального кодексу України, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, у положеннях постанови головною умовою зберігання речових доказів визначається можливість забезпечення збереження їхніх істотних ознак та властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення для цілей кримінального провадження.

Зокрема, унормовано порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їхньої реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їхнім зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

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Також приведено у відповідність з новим кодексом порядок передання на зберігання тимчасово вилучених під час кримінального провадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом (право керування транспортним засобом або судном, полювання, на здійснення підприємницької діяльності).

Крім того, унормовано порядок компенсації процесуальних витрат у разі зменшення обвинуваченому, потерпілому розміру належних до оплати витрат або повне чи часткове звільнення зазначених осіб від оплати. Враховано також вимоги КПК щодо поводження з речовими доказами залежно від їхніх властивостей (громіздкості, можливості швидкого псування, небезпечності для життя чи здоров'я людей або довкілля тощо).

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Як повідомляв УНІАН, КПК набуває чинності з 20 листопада.

13 листопада Президент України Віктор Янукович заявив, що підтримує створення моніторингової групи, яка перевірятиме впровадження і виконання норм нового КПК.

Кримінальний процесуальний кодекс Верховна Рада ухвалила У ніч на 13 квітня.

Загалом парламент розглядав проект КПК у другому читанні чотири дні починаючи з 10 квітня. У ході розгляду парламент відхилив більшість поправок, запропонованих депутатами з опозиції.