Запорізький і Стахановський феросплавні заводи просять допомоги у Януковича

Про це сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН заявили керівники Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів.

«До Президента ми вже звернулися, і як тільки буде призначений прем'єр, звернемося і до нього», - сказав глава правління Запорізького феросплавного заводу Павло Кравченко.

«Ціна на електроенергію з 2011 року зросла на 76%, в той час як ціни феросплавів на світовому ринку знизилися на 20%», - додав заступник голови правління Стахановського феросплавного заводу Денис Сисуєв, уточнивши, що саме необгрунтовані тарифи на електроенергію є головною причиною зупинки заводів.

При цьому керівники підприємств звернули увагу, що чиновники не виконали доручення Президента Віктора Януковича і постанова уряду, що вимагали від відомств встановити економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію для феросплавної галузі.

Нагадаємо, 30 серпня Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення (№ 1 1/2340) Кабміну, в якому зажадав до 1 жовтня вжити заходів по «розробці та впровадженню справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств ».

У відповідь 1 жовтня Кабмін прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 продавати Запорізький і Стахановський феросплавні заводам електроенергію за «оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат, пов'язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом ».

Однак, як повідомили на прес-конференції в УНІАН, керівники заводів, постанова Кабміну № 912 досі не виконано, що змушує зупинити виробництво.

«На сьогоднішній момент з Запорізького заводу звільнено вже 1400 чоловік, і ще 2000 знаходяться під загрозою скорочення», - зазначив П. Кравченко.

«З восьми печей заводу (СЗФ - УНІАН) залишили в роботі лише одну, щоб хоч якось пережити зиму», - підкреслив Д. Сисуєв.

За словами керівників, у заводів залишаються шанси відновити виробництво, якщо найближчим часом чиновники виконають раніше прийняту постанову уряду.

«Ми можемо повернути наших людей. Не всіх, тому що багато хто виїхав », - уточнив П.Кравченко.

В ході прес-конференції представники заводів відзначили, що на даний момент для конкурентної роботи заводів економічно обгрунтованим тарифом за споживану електроенергію є 6 центів за 1 кВт / год, замість наявних зараз 9,3 цента.

Як раніше повідомляв УНІАН, за підсумками 2010 року сумарний ріст тарифу на електроенергію склав 30,9% (підвищувався 4 рази).

За підсумками 2011 року сумарний ріст тарифу склав 21,4% (підвищувався 8 разів).

За 11 місяців поточного року тариф на електроенергію підвищувався 4 рази і сумарно зростання склало 10,8%.

В даний час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол за 1 МВт / год, в той час, як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, які знаходяться в межах від 20 дол до 65 дол за 1 МВт / год .

У 2011 році Запорізький феросплавний завод отримав чистий збиток у розмірі 758 900 000 грн, в той час як в 2010 році завод отримав чистий прибуток у розмірі 105 400 000 грн.

Аналогічна ситуація і зі Стахановський феросплавний завод, який в 2011 році отримав чистий збиток у розмірі 235 100 000 грн, у той час як 2010 рік підприємство закінчило з чистим прибутком у 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців поточного року склали 653 270 000 грн, а Стахановського - 241 630 000 грн.

З 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.

«Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ складає 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

«Стахановський завод феросплавів» виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій.

Середньорічна виробнича потужність заводу складає 220 тис. тонн феросплавів.