Півтисячі киян стали жертвами ожеледиці - у Попова радять робити фізичні вправи

У Києві за минулу добу, 11 грудня, до лікарів з приводу ушкоджень, отриманих внаслідок ожеледиці, звернулося 509 осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Департаменту охорони здоров’я.

Зокрема, травми через ожеледицю отримали 409 дорослих та 100 дітей. Госпіталізовано 28 дорослих.

Також зафіксовано 4 випадки травм внаслідок падіння бурульок та один випадок обмороження.

При цьому в КМДА зазначають, що для профілактики травмувань лікарі Київського центру спортивної медицини рекомендують людям у будь-якому віці «постійно займатись фізичними вправами для всього тіла. Рухи в суглобах мають виконуватись спокійно, в усіх напрямках з найбільш можливою амплітудою. Тоді несподіване падіння з перерозгинанням тренованих суглобів, перерозтягуванням зв’язок та м’язів не призведе до тяжких ушкоджень».

Також медики стверджують, що взуття має бути з вираженим протектором, зручним, стійким, та достатньо міцно тримати ногу. Під час ожеледиці рекомендується відмовитись від високих підборів та надто великої платформи.

Найбільше, констатують лікарі, страждають люди похилого віку. Їм радять під час ожеледиці без особливої потреби не виходити з дому, а якщо подорожі неможливо уникнути – не поспішати. При виході з транспорту уважно дивитись, куди ступити. При ходьбі слизькими вулицями не тримати руки в кишенях, а в разі падіння необхідно згрупуватись.

Крім того, йдеться в повідомленні, у «слизькі» дні краще зовсім відмовитись від алкоголю. Адже значна кількість громадян травмується саме через те, що знаходиться у нетверезому стані. Медики застерігають: вживання слабоалкогольних напоїв – пива, солодких напоїв з додаванням алкоголю – дуже порушує координацію рухів, уповільнює швидкість реакції, що нерідко призводить до травмувань.