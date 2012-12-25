Українських дітей лякає світова економічна криза - опитування

Про це свідчать результати опитування «Діти про Україну», проведеного Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ «Артек».

На думку дітей, найбільшою внутрішньою загрозою є погіршення економічної ситуації і зростання цін (57,5% опитаних), далі йдуть епідемії, зростання захворювання на СНІД, туберкульоз (40,4%), поширення наркоманії та алкоголізму (35%), зростання злочинності (33,4%), погіршення екологічної ситуації (28,1%), загроза цілісності України, розкол країни (18,3%), техногенні катастрофи (16,3%), втрата цінностей демократії, порушення прав і свобод людей (15 , 5%), тероризм (13,1%), зниження рівня народжуваності (10,5%). Менше 10% набрали конфлікти на релігійному грунті та інші, також 0,9% вважають, що ніяких загроз немає, а 1,1% важко відповісти.

Найбільшою зовнішньою загрозою опитані діти вважають міжнародну злочинність, наркоторгівлю та торгівлю людьми (61,7%), світова економічна криза (56,2%), виснаження природних ресурсів (37,6%), загрозу військового конфлікту (28,1%) , міжнародний тероризм (27%) і нашестя інопланетян (11,8%). При цьому 2,5% вибрали інші варіанти, 2,7% вважають, що загроз немає, і ще 2,7% не змогли відповісти.

Коментуючи результати опитування, заслужений лікар України Ольга Богомолець висловила побоювання, що в недалекому майбутньому може наступити ще й інтелектуальна криза.

На її думку, система освіти може повністю перейти у віртуальну форму, оскільки це дозволить йти в ногу з часом.

Однак, Ольга Богомолець переконана, що інтернет потрібно використовувати в своїх цілях, а не йти у нього. Експерт також зазначила, що сьогоднішня інтелектуальна швидкість життя збільшилася, і діти отримують і обробляють інформацію значно швидше, ніж раніше. Але, на її думку, вже досить скоро наступить поріг інтелектуальної швидкості, який людина не зможе переступити, і тоді почнеться повернення в реальну форму спілкування.

«Як зараз є техногенні катастрофи, так в майбутньому можуть бути інтелектуальні», - зазначила експерт.

При цьому Ольга Богомолець наголосила, що на сьогоднішній день рівень інтелекту дітей України сильно постраждав, у порівнянні з 20-30 роками раніше.

Соціологічне дослідження "Діти про Україну" було проведене Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ «Артек» з 11 по 12 грудня 2012 року. Всього було опитано 1100 дітей, які проживають в Україні, у віці від 9 до 15 років. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує + / -3,0%.