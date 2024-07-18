Водночас, 12% громадян зараз хотіли б, щоб країни були дружніми, і лише 0,3% хотіли би об’єднання країн в одну.

75% українців хочуть мати закриті кордони з країною-агресором Росією, водночас 12% обрали би дружні відносини з окупантом.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 17-23 лютого і 16-22 травня.

"Одразу після широкомасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією. До травня 2024 року показник лишається практично незмінним і фактично лише трохи знизився, але все одно становить 75%", - йдеться у дослідженні. Відео дня

Водночас, як зазначають соціологи, лише 12% громадян зараз хотіли б, щоб країни були дружніми, і лише 0,3% хотіли би об’єднання країн в одну.

Крім того, в опитування мовиться, що до 2014 року у всіх регіонах переважна більшість бачили країни дружніми з відкритими кордонами, без віз і митниць.

"Навіть перед широкомасштабним вторгненням у 2022 році лише на Заході трохи більше половини населення виступали за закриті кордони, візи і митниці (а 40% при цьому хотіли, щоб країни були дружніми). Станом же на зараз у всіх регіонах України переважна більшість населення хоче мати з Росією закриті кордони, візи та митниці. Зокрема, серед жителів Сходу, 67% так вважають, а серед жителів Півдня – 69%", - показало дослідження.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас у кожній вибірці близько 2% – це українців, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Інші опитування українців

Як повідомляв УНІАН, майже половина населення України - 40% ідентифікує себе тією чи іншою мірою як європейці.

Водночас, більшість респондентів (53%) все ще не відчуває себе європейцями або відчувають себе ними незначною мірою (скоріше ні або ні). Як пояснюють соціологи, це може свідчити про те, що процес інтеграції до європейської спільноти ще не завершений, і багато українців все ще не асоціюють себе з європейською культурою та цінностями.

Найвища європейська самоідентифікація притаманна жителям Західного регіону, а також тим, хто спілкується у родині українською мовою.

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