Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня у нашому огляді:

ЗМІ: Росія та США знайшли вихід з глухого кута у переговорах щодо ПРО

РФ і США знайшли спосіб зрушити переговори з протиракетної оборони з мертвої точки.

Нафтогаз у 2013 році планує закупити 18-20 млрд кубів російського газу

Ми їх (" Газпром ") попередили, що будемо менше брати. А ось як вийде - побачимо", - сказав заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Чупрун.

У Криму розстріляли мера Сімеїза

Невідомі розстріляли мера кримського селища Сімеїз Кирила Костенка. Колега вбитого мера голова фракції ПР у Сімеїзькій селищній раді Сергій Єфанов не виключає, що його колега міг бути замішаний в якихось бізнес-справах. Слідчі органи пов’язують причину вбивства мера кримського міста Сімеїза Кирила Костенка з його професійною діяльністю та земельними питаннями.

ЗМІ: Фюле передав Азарову 11 вимог від Євросоюзу (документ)

Напередодні саміту Україна-ЄС Київ відвідував єврокомісар Штефан Фюле, який передав 11 пунктів, необхідних для схвалення Угоди про Асоціацію з ЄС.

Газовий реверс: Україна імпортує 7 млрд кубів газу з Угорщини і Словаччини

Україна планує в 2013 році укласти контракт із Угорщиною і Словаччиною на постачання 7 млрд куб. газу на рік.

МЗС Німеччини: Без України європейський проект буде незавершеним

Без України європейський проект буде незавершеним, вважає міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.

У Київській області мітингують перевізники: вони оголосили бойкот чиновникам

За скаргою автоперевізників прокуратура Київської області сьогодні розпочала перевірку

Язєв: РФ цікавить участь в управлінні українською ГТС або передача її Газпрому

Росію не влаштує тристоронній консорціум з управління українською газотранспортною системою (ГТС) за участю України, Євросоюзу і Росії.

Янукович дасть підсумкову прес-конференцію в п'ятницю

1 березня відбудеться Підсумкова прес-конференція Президента України.

В Азарова кажуть, що біометричні паспорти, може, будуть з 2016 року

Державна міграційна служба України розробила проект постанови Кабінету міністрів, яка регламентує порядок виготовлення та видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Янукович теж прийде на Кабмін - буде пряма трансляція

Президент завтра візьме участь у розширеному засіданні Кабміну. Опозиція теж візьме участь у засіданні. А от фракція «УДАР» не піде на завтрашнє засідання Кабміну.

Тимошенко сумнівається, що з її палати забрали всі камери

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та її захист сумніваються, що тюремники демонтували всі відеокамери, встановлені для спостереження за нею у лікарні.

Лише 18% українців відчули «покращення» - опитування

Лише 18% українців вважають, що за останні 3-4 роки їхнє життя стало кращим – опитування.