ЗМІ: Росія та США знайшли вихід з глухого кута у переговорах щодо ПРО

Як стало відомо, прорив може забезпечити обмін між президентами двох країн політичними деклараціями, сенс яких - зафіксувати прагнення РФ і США співпрацюватимуть у сфері ПРО і не використовувати свої потенціали один проти одного.

Обговорення таких документів підтвердили дипломатичні джерела з обох сторін. Реалізація цих планів зніме ключовий подразник у відносинах Москви і Вашингтона - принаймні, на час президентства Барака Обами, повідомляє Комерсант.

Сьогоднішня зустріч у Берліні глави МЗС РФ Сергія Лаврова з новим держсекретарем США Джоном Керрі, яка триватиме близько двох годин, може стати проривною російсько-американських переговорів по ПРО, які зайшли в глухий кут. Вийти на компроміс у цьому питанні сторони не можуть вже більше двох років, що отруює відносини Москви і Вашингтона у всіх сферах.

У ситуації, що створилася виходом з безвиході, за даними "Комерсанту", може стати обмін політичними деклараціями на вищому рівні про принципи співробітництва в сфері ПРО. Для підписання такого документа президентові Бараку Обамі необов'язково запитувати згоди Конгресу. У США є форма міжнародних угод, що не вимагає ратифікації законодавцями.

Мова йде про так званіпрезидентські виконавчі угоди: в 1937 році Верховний суд США постановив, що вони мають таку ж силу, як і міжнародні договори, схвалені Сенатом.

Президенту РФ Володимиру Путіну в цьому випадку треба буде лише підписати меморандум про розуміння, за змістом аналогічний американському тексту. Передбачається, що в обох документах мова піде про прагнення сторін співпрацювати в сфері ПРО і не використовувати свої потенціали один проти одного. Також в них можуть бути зафіксовані конкретні заходи по зміцненню довіри: механізми взаємних повідомлень і обміну інформацією, спільні навчання та оцінки загроз. Те, що сторони почали обговорювати можливість вироблення таких документів, підтвердили дипломатичні джерела з обох сторін.

"Така угода треба і нам, і американцям, - пояснив заступник директора Інституту США і Канади РАН Віктор Кременюк. - Американці розуміють, що якщо будуть створювати свою ПРО без нашого схвалення, то ми знайдемо способи їм нашкодити, створивши умови, при яких їх система може бути багато в чому знецінена. З нашого боку теж є розуміння, що потрібен компроміс ".