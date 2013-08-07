Головне за день: огляд топ-новин

Очільнику УПЦ МП митрополиту Володимиру зробили операцію

Предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Блаженнішого митрополита Володимира сьогодні було планово прооперовано.

У Горлівці 8 серпня оголошено Днем жалоби

У зв'язку з виробничою аварією, що сталася 6 серпня на заводі ПАТ «Концерн «Стирол» і призвела до людських жертв, за рішенням виконкому 8 серпня в місті Горлівка оголошено Днем жалоби.

Концерн Стирол, в одному з цехів якого учора сталася аварія, має намір виплатити по 1 млн. грн сім'ям співробітників, які загинули внаслідок викиду аміаку. Сьогодні було оприлюднено імена 5 загиблих.

Також у Горлівці працюють над визначенням причин аварії. Так, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських вважає можливими причинами викиду аміаку на заводі «Стирол» в Горлівці людський фактор або порушення технологічного процесу. Однак власник Group DF, до якого входить концерн «Стирол», бізнесмен Дмитро Фірташ вважає, що причиною аварії став не людський чинник, а спрацьованість металу аміакопроводу.

Перший час чутки про викид аміаку викликали у мешканців міста занепокоєність щодо екологічної ситуації в Горлівці. Сьогодні про відсутність приводів для паніки заявили віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко та донецький губернатор. Так, за останню добу ніхто з мешканців міста не звертався до лікарів зі скаргами на отруєння.

Тим часом, Генпрокуратура з’ясовує, чому на «Стиролі» деякий час приховували інформацію про аварію.

Обама скасував двосторонню зустріч з Путіним через Сноудена

Причиною рішення Обами стали Сноуден і відсутність прогресу щодо порядку денного.

Москва оперативно відреагувала, заявивши, що розчарована рішенням адміністрації США скасувати заплановану на початок вересня зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Барака Обами в Москві, оскільки ситуація з екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом створена не Москвою.

У Вінниці поховали відомого правозахисника Дмитра Гройсмана

У Вінниці сьогодні, 7 серпня, на Центральному кладовищі міста «Підлісне» поховали відомого українського правозахисника Дмитра Гройсмана. Провести в останню путь 41-річного Гройсмана зібрались сотні людей з різних регіонів України. Більше години на кладовищі виступали люди, яким свого часу допоміг правозахисник. Дехто із них завдячує Гройсману врятованим життям від несправедливих репресій співробітників правоохоронних органів.

КМДА: «Жовтень» не об'єднуватимуть з іншими кінотеатрами

Директор Департаменту культури КМДА Світлана Зоріна заявляє, що кінотеатр «Жовтень» не планується реформувати й об’єднувати з «Київкінофільмом».

«Жовтня» немає у списку кінотеатрів, які реформують. Цей кінотеатр має певне обличчя. Я буду підтримувати позицію, щоб «Жовтень» залишили окремою одиницею», – сказала Зоріна.

Золотовалютні резерви України тануть

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ), за попередніми даними, у липні скоротилися на 2,3%, або на 526 млн дол., і на 1 серпня становили 22,719 млрд дол

Азаров обіцяє, що тарифи на ЖКП не підвищуватимуться до 2015 року

Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що уряд не допустить підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги ні цього, ні наступного року.

Кужель каже, що про арешт донецького опозиціонера знають уже всі посли ЄС

У Донецьку відбулася акція протесту з вимогою звільнити з ув’язнення лідера обласної «Батьківщини» Матейченка.

Близько 150 осіб прийшли на акцію з численними партійними прапорами ВО «Батьківщина», а також партій «УДАР» і «Свобода» і з плакатами: «Давайте разом молитися за нашу Юлю і нашого Кощу», «Кості – волю!», «Матейченку волю негайно!», «Прокурори, судді – злодії!», «Матейченко. Хто наступний?», «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!».

Таліби розстріляли поліцейських, що розслідували вбивство українців у Пакистані

У Пакистані в провінції Гілгіт-Балтистан місцеві таліби відкрили вогонь по групі поліцейських, що займалися розслідуванням вбивства українських альпіністів поблизу гори Нанга Парбат, три правоохоронці загинули.

Тим часом, українська експедиція планує здійснити сходження на Ельбрус, присвячене пам’яті загиблих у Пакистані харківських альпіністів.

Україна планує розпочати переговори з РФ щодо Roshen до кінця тижня

Міністерство економічного розвитку і торгівлі чекає, що переговори про відновлення поставок кондитерської продукції виробництва української корпорації Roshen можуть початися до кінця цього тижня або на початку наступного тижня.

ЗМІ: Висновки про неконституційність асоціації Царьову писали люди Медведчука

Незалежний український центр «Правова держава», що підготував "висновки про неконституційність підписання асоціації України з ЄС", очолює екс-представник Кучми і друг Віктора Медведчука, заявляють українські ЗМІ.

Раніше міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що має до Олега Царьова одне запитання: Хто вас попросив це сказати?

У Грузії відповіли Медведєву: курс на інтеграцію в НАТО перегляду не підлягає

Уряд Грузії не збирається переглядати зовнішньополітичний курс, що передбачає, зокрема, інтеграцію країни в НАТО, заявила в середу віце-спікер парламенту Грузії, один з лідерів правлячої коаліції "Грузинська мрія" Манана Кобахідзе, коментуючи висловлювання прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва про позицію Росії з цього приводу. Медведєв в інтерв'ю грузинському телеканалу "Руставі-2", яке вийшло в ефір напередодні ввечері, заявив, що Росія не може ігнорувати можливу появу серед своїх найближчих сусідів держави-члена НАТО.

Новий посол США представився українською

Новий Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт сьогодні, 7 серпня, вручив копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ України Віктору Майку.