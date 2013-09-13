В Україні почнуть видавати тимчасові довідки про сплату утилізаційного збору

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, тимчасові довідки необхідні через тривалий термін виготовлення бланків суворої звітності, що може викликати затримки в реєстраційному процесі.

«Міністерство рекомендує митницям видавати тимчасові довідки за формою, оприлюдненою на офіційному сайті з використанням як номера довідки - номера митної декларації, а також інформувати вказаних осіб про те, що довідки будуть замінені в місячний термін після оприлюднення міністерством інформації про початок обміну», - йдеться в повідомленні.

На тему: ДАІ проконтролює сплату утилізаційного збору за допомогою довідок

Міндоходів нагадує, що форма довідки встановлюється Кабінетом міністрів і є документом суворої звітності.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів оприлюднило зразок довідки про сплату збору за утилізацію транспортних засобів. Згідно із запропонованим зразком, в довідці вказуватиметься інформація про платника податків, марка транспортного засобу, номер двигуна, шасі, кузова і рами, номер митної декларації, а також сума сплаченого збору.

Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів” набув чинності з 1 вересня.

Разом із тим, Президент України Віктор Янукович, який підписав цей закон 2 серпня, вимагав внести зміни до законодавства з метою зняти суперечності з нормами СОТ. У зв'язку з цим у середині серпня Міністерство екології та природних ресурсів України запропонувало вилучити ряд суперечливих норм, зокрема, про необхідність сертифікації майданчиків і використання корегуючих коефіцієнтів при обчисленні суми необхідного до сплати екологічного податку.

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) наполягає на скасуванні утилізаційного збору й готує свої законопроекти, які передбачають або повне скасування збору, або його суттєве зниження – до рівня, який відображає середні показники аналогічного збору в Європі.