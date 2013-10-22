Частка "офшорних" інвестицій в Україну зросла майже до 40%

Так на 1 липня 2013 інвестиції з трьох найбільш значущих офшорів - Кіпру, Британських Віргінських островів і Белізу становили в 21,35 млрд дол, що в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій становить 38,6 %.

Про це йдеться у звіті про економічну ситуацію в Україні консалтингової компанії Da Vinci AG, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого півріччя 2012 року ці показники становили 16,3 млрд дол і 31% відповідно.

Таким чином, інвестування в Україну з Кіпру досягло рекордного рівня, як у фінансовому, так і в процентному співвідношенні до загального обсягу. Як і передбачалося раніше, також збільшується частка альтернативних офшорів. У першу чергу це стосується Белізу і БВО. Зростає також рівень інвестицій з Нідерландів і Швейцарії, які використовуються українським бізнесом в якості податкових гаваней.

За даними обласних підрозділів Державної служби статистики, в Україні серед істотних, значиться 20 офшорних юрисдикцій з яких здійснюється інвестування в країну. Це: Кіпр, БВО, Панама, Беліз, Сейшельські о-ви, Джерсі, Ліхтенштейн, Люксембург, Багамські о-ви, Сент -Кітс і Невіс, Мальта, Гонконг, Монако, Сінгапур, Домініка, Сент Вінсент і Гренадіни, Кайманові о- ви, Маршаллові о-ви, Гібралтар, Аруба. Найбільша кількість офшорних зон, що інвестують в Україну, згідно даних обласних управлінь Державної служби статистики, припадає на Одеську область.

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Інвестиції з офшорних зон в Україні розподілені нерівномірно. Існує ряд регіонів, в яких частка інвестицій з офшорів в економіку області є вкрай значною. Особливо це стосується Черкаської області, де загальний обсяг інвестицій з офшорів складає 83,2% від загального обсягу інвестицій. У той же час ряд регіонів демонструє низький показник інвестицій з офшорів в економіку області.

Але чітких закономірностей з регіональною або галузевою ознакою в даній статистиці немає. Мова йде скоріше про встановлені в областях традиціях і позиції місцевої влади щодо інвестицій і форм їх заходу в той чи інший регіон з подальшими соціально-економічними наслідками.