ЗМІ: Лікарі через брак знань ставлять українцям хибні діагнози (відео)

Як повідомляється у сюжеті програми "Територія обману", українські медики можуть помилитися у своїх висновках.

Так, онкохвора Галина чотири роки вже бореться із неправильним діагнозом. Жінка здала аналізи у двох різних лікарнях. І в одній із них лікар помилився. Вона ледве не померла у 2009 році, адже їй повідомили про рак шкіри голови. При цьому ніякого раку в неї не було. В іншому ж випадку їй сказали після аналізів, що вона цілком здорова. Проте виявилось, що жінка була хвора на рак нирок. На думку жінки, помилковий діагноз став наслідком поганої техніки, повідомляє ТСН.

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Як з'ясували журналісти, українська апаратура не гірша за європейську. "Сьогодні в Києві комп'ютерні томографи новіші і їх більше, ніж у Німеччині в Берліні", - повідомив президент багатопрофільної клініки Михайло Радуцький.

Неправильні діагнози – справа рук бездарних лікарів. Через це українців не завжди лікують від того, що насправді болить. Адже обладнання є, а розшифровувати результати нікому.

Із неправильним діагнозом зіштовхнувся і відомий український актор Володимир Горянський. Йому професор поставив діагноз "грижа". Однак він не хотів вірити і поїхав в село до знахарки, яка лікує травами. Жінка сказала Горянському, що в нього немає грижі, а є лише збільшені лімфовузли.

"Зараз все перетворилося на бізнес. Мораль, тим більше в медицині, у фармацевтиці відсутня. Пробачте, але це так і є", - вважає Горянський.

Експеримент був проведений зі студентами університету імені Богомольця, який вважається одним із найкращих у країні. Як з'ясувалось, в навчальному закладі вчаться майбутні лікарі, які навіть не знають відповіді на питання зі шкільної програми.

Зокрема, деякі лише відповіли на питання про те, яку кров несуть легеневі артерії. На складніші питання студенти також дуже важко відповідали. Вони лише розводять руками після питання про те, що таке цикл Крепса. Деякі студенти, почувши такі запитання, попросили не ганьбити їх привселюдно.

Проте знайшлись і такі, хто навіть не знає, чому університет носить ім'я Богомольця. Одні вважають відомого патофізіолога хірургом, а інші взагалі просили не показувати їхні обличчя.