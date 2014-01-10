Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України 9 січня. Згідно з документом, Адміністрація отримала право передавати в концесію свої об'єкти і майно, які були отримані в результаті поділу майна 18 морських портів, а також держпідприємства « Дельта- лоцман » та Керченської поромної переправи. За словами глави ампули набійки різної довжини Юрія Васькова, можливість здачі в концесію майна та об'єктів, що перебувають на балансі відомства, створить необхідні умови для залучення інвестицій в портову сферу, а також для роботи існуючих та залучення нових стивідорних компаній.

Також Юрій Васьков підкреслив, що в концесію можуть передаватися тільки об'єкти портової інфраструктури, визначені статтею 23 закону « Про морські порти України » - причали, залізничні та автомобільні під'їзні шляхи (до першого розгалуження за межами порту ), лінії зв'язку, засоби тепло-, газо -, водо- та електропостачання, інженерні комунікації. У державній власності залишаться об'єкти портової інфраструктури загального користування, системи навігації, канали, акваторії та інше майно, яке має стратегічне значення.

«Наприклад, якщо ми плануємо надати в концесію морський термінал, який функціонує з використанням конкретного причалу, то доцільно разом з морським терміналом віддати в концесію цей причал. При цьому, звичайно, причал залишається у державній власності, а підтримка його в справному стані і реконструкція лягають на плечі інвестора. Інвестор же скорочує свої ризики, пов'язані з інвестуванням і подальшою роботою », - зазначив Юрій Васьков. За його словами, такий механізм інвестування може бути перспективним як для вантажних, так і пасажирських портових терміналів. Прозорий доступ інвесторів до користування цими об'єктами передбачений Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр.., Затвердженої Президентом України.

Нагадаємо, ампули набійки різної довжини була створена на вимогу Закону « Про морські порти України » для утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй у господарське користування, в тому числі для модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд та інших об'єктів портової інфраструктури. У листопаді 2012 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 1055 «Деякі питання надання у концесію об'єктів державної власності», яким дозволив передачу в концесію майно 18 морських портів України.