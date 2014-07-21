У зоні АТО критична нестача автомобілів швидкої допомоги

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила куратор медичної служби Штабу національного спротиву Юлія Вотчер.

За її словами, Національній гвардії та військовим доводиться своїми силами на військовій техніці доставляти поранених до найближчих лікувальних закладів.

«Техніка, яка повинна очищувати країну від терористів, ще й возить поранених до місць, де можна отримати хоч якусь медичну допомогу. Однак повноцінно лікувати поранених можна лише у лікарнях мирної України. Для цього транспорту фактично немає. 15 «швидких» МОЗ комусь віддав. Але кому віддав, де ці машини? У зонах АТО, де ми постійно буваємо, ми не бачили жодної з них», - сказала волонтер.

За словами Вотчер, бійці «помирають не від поранень як таких, а від некваліфікованої допомоги та відсутності препаратів».

«Чотири місяці ми воюємо, а держава не спромоглася налагодити виробництво препаратів і тих засобів медичного захисту, які вкрай потрібні на передовій. Вкрай не вистачає антибіотиків 5-го покоління, закупівель немає. Як заявляють чиновники, «правильні» та вірні закони вони приймуть після того, коли закінчиться війна. Але ж якою ціною? Перший час ми забезпечували бійців медикаментами, які були зібрані під час подій на Майдані, бо цих ліків було дуже багато. Тепер збираємо гроші і самі закуповуємо і розвозимо. Навіть (міністр охорони здоров’я) Мусій їздив на передову одного разу і то брав у нас ліки», - заявила Вотчер.

У ході прес-конференції також підкреслювалося, що найкращим видом транспортування поранених в умовах війни є санітарна авіація, яка може врятувати людину від смерті чи каліцтва.

Читайте такожСили АТО взяли в полон 35 бойовиків - ГелетейАкадемік Національної академії медичних наук України, професор-нейрохірург Віталій Цимбалюк наголосив, що нейрохірургічного хворого можуть врятувати від смерті та інвалідності лише два моменти: перша допомога (спинити кровотечу та зробити антисептичну пов’язку) та дуже швидко доставити пораненого до нейрохірургічного закладу.

Читайте такожСили АТО в Луганську нарощують перевагу«Ми зараз втрачаємо цвіт нації. Нам потрібно терміново розвивати санітарну авіацію, яка може доставляти поранених у спеціалізовані медичні заклади країни. Можна врятувати дуже багато молодих людей з важкими травмами кінцівок, з ушкодженнями магістральних судин. І вони будуть врятовані», - наголосив Цимбалюк.