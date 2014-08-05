В Одесі клуб «Ібіца» перерахував 100 тисяч гривень на потреби українських силовиків

Як передає кореспондент УНІАН, фотокопію квитанції про перерахування коштів розмістив на своїй сторінці в Facebook активіст Марк Гордієнко.

У платіжному документі значиться, що 4 серпня від «ТОВ «Ультра» - кафе «Ібіца», вчинив даний платіж до фонду сприяння територіальної безпеки «Сила єдності».

«Гроші йдуть до спецфонду, який їх і буде розподіляти. Я і моя структура, до цього фонду не маємо ніякого відношення. Я не виправдовуюся, я засмучений, що сьогодні наш госпіталь забитий тяжко пораненими, знову надійшли... Реанімація забита... А патріоти, задоволені, що своєю поведінкою зірвали акцію, яка принесла б місту спокій, славу і гордість... А так, сором... А ми завтра, знову підемо шукати, просити і умовляти, тому що за нашими діями життя людей», - написав Гордієнко.Читайте такожВ Одесі міліція кийками "втихомирила" евромайданівців, які намагалися зірвати концерт Ані Лорак

Він також акцентує увагу на тому, що до одеського Евромайдану більше не хоче мати ніякого відношення. Гордієнко, зокрема, написав: «Я не відхрестився від Майдану, який назавжди в моєму серці і бойових друзів, які поруч зі мною, а від тих людей, які сьогодні використовують або захопили цей бренд в Одесі. Різницю відчуваєте?».

Крім того, Гордієнко написав, що трапилося біля «Ібіци» - провокація, в якій «дурнів розіграли на темі патріотизму», а також «великі дяді» хочуть таким чином дискредитувати начальника Головного управління МВС в Одеській області Івана Катеренчук та голову Одеської обласної державної адміністрації Ігоря Палицю.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі вночі 3 серпня біля клубу «Ібіца» сталися зіткнення між міліцією і протестуючими проти проведення концерту співачки Ані Лорак. В результаті постраждали кілька міліціонерів і протестувальників.Читайте такожЗа побиття протестувальників в Одесі звільнили 5 міліціонерів - Геращенко

Нагадаємо, Марк Гордієнко - з числа перших активістів одеського Євромайдана, брав участь майже у всіх мирних проукраїнських акціях (проти анексії Криму, правління Віктора Януковича, агресії Росії тощо), які проходили в місті. Зокрема, був серед активістів, які 19 лютого разом з журналістами зазнали нападу невідомих молодиків з кийками. Напад стався біля Одеської обласної державної адміністрації, де проходив нечисленний мітинг проти діючої тоді влади. Молодики також тоді розбили два мотоцикли, на яких були прапори України. Один з них належав Гордієнко.

21 липня Марк Гордієнко був затриманий міліцією за заявою судді про нібито нанесення їм удару по обличчю. На наступний день активіста відпустили через відсутність доказів.