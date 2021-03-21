Фасад будівлі розмальований написами і залитий червоною фарбою.

Офіс президента постраждав від вандалізму з боку учасників вчорашньої акції на підтримку Сергія Стерненка.

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Про це свідчать фото і відео з місця подій. На них можна бачити, що фасад будівлі розмальований написами і залитий червоною фарбою. Крім того, вчора ввечері у дверях ОП вибили вікна.

На місці чергує поліція і Нацгвардія.

Акція в підтримку Стерненко: що відбувалося

Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з Вересня 2020 року розглядає справу про звинувачення Стерненка в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Захаров