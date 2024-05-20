Антон Дробович назвав три варіанти розвитку подій довкола об'єкта.

Арку Свободи українського народу (раніше - Арка дружби народів - УНІАН) у Києві не обов'язково демонтувати, якщо її "переозначити". Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович.

Він озвучив три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта.

"Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - зазначив Дробович. Відео дня

При цьому третій варіант розвитку подій навколо Арки він вважає найбільш оптимальним.

"Чому особисто мені з усіх попередніх варіантів веселка сподобалась найбільше? Бо вона єдина дійсно переозначує. ... Це вже не зчитують як радянський символ. Моя адженда – боротьба з імперськими і тоталітарними практиками, і оце успішний результат. Те, що це комусь не подобається, це уже другорядна історія – бо це чітко переозначує об'єкт, з'являється новий контекст, нова дискусія. Я не кажу, що немає іншого варіанту. Можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, може щось інше", - вважає голова УІНП.

Він додав, що "Арка дружби народів від А до Я – фейк, бо ніякої дружби не було, возз'єднання не було, це все імперська практика і фактичне маркування простору".

"Але я не вважаю, що її обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать", - резюмував Дробович.

Арка дружби народів у Києві - останні новини

У квітні стало відомо, що Арку дружби народів у Києві можна демонтувати. Як повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, колишній обʼєкт культурної спадщини визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Також УНІАН повідомляв, що у Києві демонтували композицію на честь Переяславської ради. Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Вас також можуть зацікавити новини: