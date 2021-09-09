До 2020 року Таїсія Петрова жила в гуртожитку, неадекватної поведінки за нею не помічали.

В харківському Національному університеті цивільного захисту населення розповіли, як зарекомендувала себе 19-річна студентка Таїсія Петрова, яку зараз судять за напад на школу та поранення двох вчителів з арбалету.

Як повідомляє Newsroom, у виші журналістам розповіли, що Петрова поступила на соціально-психологічний факультет у 2019 році, опановувала професію психолога.

Дівчина жила в гуртожитку і була відома з позитивного боку, проте в березні 2020 року студентів та курсантів відправили на дистанційку через пандемію COVID-19. Тоді Петрова повернулася в рідну Полтаву, а заняття відвідувала онлайн.

Цього року Таїсія перевелася на третій курс, але викладачі бачили її тільки 1 вересня. У той день було свято та всього одна пара, після якої всіх відпустили по домівках.

Дівчина поїхала в Полтаву і в ЗВО не з'являлася. А 6 вересня педагоги дізналися про те, що Таїсія влаштувала в рідному місті стрілянину по вчителях.

"У неї не було неадекватної поведінки, вона прагнула до знань і відмінно вчилася. Правда, студентка приховувала, що її батьки - адвентисти. Що сталося за час карантину і що спонукало дівчину розстріляти педагогів, неясно", - розповіли в університеті.

Зараз Таїсія знаходиться в Полтаві на психіатричному обстеженні. Чи продовжить Таїсія навчання в університеті, буде залежати від результатів експертизи.

Крім того, дівчині загрожує кримінальна відповідальність за скоєне. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ("замах на умисне вбивство") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення.

Напередодні суд обрав Петровій запобіжний захід – два місяці утримання під вартою. На суді дівчина пояснила свої дії тим, що з дитинства піддавалася булінгу, у тому числі й з боку вчителів. Тому змушена була змінити три школи.

За її словами, поділитися своїм душевним болем їй не було з ким – друзів у неї немає, а батьків, які "зайняті роботою, не хотіла вантажити своїми проблемами". І ось тепер вирішила, що настав час нікого не боятися і налякати вчителів, бо зло породжує зло.

У справі проведено і призначено низку експертиз. Не виключено, що у дівчини існують проблеми з психікою, адже, за інформацією правоохоронців, у її мобільному телефоні були фотографії розчленованих тварин, можливо, зроблених нею самою. А у щоденнику були записи про наміри скоїти суїцид.

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Напад на вчителів з арбалетом - що сталося

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві вранці 6 вересня на території школи №11 19-річна дівчина поранила з арбалета двох педагогів.

У однієї з учительок травмовано руку, в іншої – тулуб. Загрози їхньому життю немає.

Встановлено, що нападниця навчалася у цій школі у молодших класах.

Дівчині повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

8 вересня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Автор: Дмитро Захаров