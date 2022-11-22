У столиці встановлені штрафи для фізичних осіб, посадовців та підприємців за неочищені дахи, неприбраний сніг тощо.

Міська влада Києва закликає мешканців столиці бути обачними, оскільки падіння снігу або льоду з даху може призвести до тяжких наслідків.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, через перепади температур у Києві на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах спостерігається утворення великої кількості крижаних буруль.

Головне управління ДСНС України у м. Києві нагадує киянам, що не варто заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень із криги й снігу на дахах будинків. За можливості, слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста.

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"Усі балансоутримувачі – обслуговуючі організації, власники, орендарі та приватні установи – зобов’язані слідкувати і вчасно прибирати бурулі з дахів і фасадів, які знаходяться на їхніх балансових територіях. У столиці працюють інспектори з благоустрою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи вносять приписи та складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою штрафи: для фізичних осіб – від 340 до 1 тис. 360 грн, для посадових осіб та підприємців – від 850 до 1 тис. 700 грн.

Повідомляти про порушення у сфері благоустрою можна до Контактного центру міста Києва: https://1551.gov.ua/.

Сніг у Києві

УКиєві комунальники цілодобово проводять протиожеледну обробку доріг та вулиць. До цієї роботи залучено 192 одиниці техніки "Київавтодору", 21 одиниця техніки "зеленбудів" і керуючих компаній районів.

У Києві внаслідок негодиза два дні зламано 120 дерев, ще 100 пошкоджено, частина з них впала на автомобілі, трамвайні колії та лінії електропередач.

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