Міністр наголосив, що Меджліс братиме участь в установчому саміті "Кримської платформи".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, яка мета "Кримської платформи".

Про це він розповів у ток-шоу "Право на владу".

Глава МЗС наголосив, що вкрай необхідно ефективно попрацювати від сьогодні до інавгураційного саміту, щоб зібрати на "Кримській платформі" максимальну кількість учасників та ухвалити конкретний результат.

Міністр також озвучив два завдання для деокупації Криму.

"Перше – це повернути Крим в топ перелік питань міжнародного порядку денного. І це завдання вже успішно вирішується, тому що про Крим знову почали говорити на найвищому рівні. Це знову тема №1. Друге завдання – це систематизувати всі зусилля - від політичних заяв до санкційних рішень, і мати механізм, який дозволятиме прибирати будь-які прогалини в цьому системному режимі тиску на державу-агресора. Тому що лише послідовним системним тиском ми витиснемо Росію з Криму. Ось це мета "Кримської платформи", - пояснив Кулеба.

Міністр наголосив, що Меджліс братиме участь в установчому саміті "Кримської платформи".

"Кримська платформа" об'єднає уряди та парламенти інших держав, міжнародних експертів, міжнародні громадські об'єднання довкола спільної мети - деокупації Криму", - підсумував Кулеба.

Кримська платформа: яка позиція інших країн

12 березня відбулося неформальне онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни - члени ООН долучитися до ініціативи "Кримська платформа з деокупації півострова".

У Німеччині закликали Росію повернути Крим Україні.

У Канаді заявили, що продовжать тиск на Росію, поки вона не відновить повагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

США підтримали ініціативу "Кримська платформа".

Франція закликала РФ припинити свавільну політику переслідування опонентів окупації Криму.

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Автор: Олег Давигора