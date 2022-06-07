4 червня стало відомо про перший офіційно підтверджений обмін з російською стороною загиблими військовими з початку війни в Україні.

До Києва доставили перші тіла українських військових, які загинули під час боїв за Маріуполь. Десятки тіл були витягнуті з-під руїн заводу "Азовсталі" і доставлені в Україну, де проводиться аналіз ДНК для встановлення їх особистостей.

Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на екс-командира полку "Азов" Максима Жоріна і спікера полку Ганну Головко.

За словами Головко, 52 переданих тіла загиблих - це військові полку. Інформацію про те, що серед переданих тіл були і тіла загиблих "азовців", підтвердив і Жорін.

Про вилучення останків військових з руїн "Азовсталі" українська влада не повідомляла, а російські офіційні особи не давали коментарів, пише агентство. Родичі загиблих "азовців" в коментарях Associated Press розповіли, що щонайменше дві вантажівки з тілами з "Азовсталі" були доставлені у військовий госпіталь в Києві для упізнання. За їхніми словами, деякі з тіл сильно обгоріли.

Брат одного з військових В'ячеслав Дрофа повідомив, що тіла його брата Дмитра Лисена не виявилося серед тих, які були спрямовані на впізнання.

За словами матері одного з військових, який загинув під час авіаудару рашистів по території заводу, їй подзвонили представники "Азова" і повідомили, що тіло сина може бути серед переданих до Києва. Зі сльозами на очах вона називала сина героєм і сказала, що для неї важливо поховати його на українській землі.

Як писав УНІАН, 4 червня 2022 року стало відомо про перший офіційно підтверджений обмін з російською стороною загиблими військовими з початку війни в Україні. Йшлося в цілому про 320 тіл, за формулою "160 на 160". Сам обмін був проведений за два дні до публічного оголошення про нього – на лінії фронту в Запорізькій області. Операція проводилася МінТОТ, ГУР Міноборони, СБУ, Генштабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з "Азовсталі".

Евакуація з "Азовсталі" - що відомо

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що"заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, українських військових, евакуйованих з Маріупольського комбінату "Азовсталь"в окуповану Оленівку, не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими "азовцями" підтримують через розвідку.

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