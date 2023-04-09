Мамонову закривали у клітці.

Мар'яна Мамонова - медик з Маріуполя, яка потрапила у полон до росіян, коли вже була вагітною. Вона перебувала на "Азовсталі", а потім шість місяців провела у неволі.

Для нового сюжету "ЖВЛ" Мамонова розповіла, що вона пережила у полоні. Нині медик опановує нову для себе роль - вона стала мамою та народила чудову дівчинку Анну-Марію. Про жахи та тортури Мамонова згадує з сумом, проте намагається не занурюватися у негатив минулого. Жінка перебувала в Оленівці.

"Найважче було прожити там перші два місяці. Бо спочатку нас охороняли з собаками... Були такі (російські військові - УНІАН), що відправляли мене в клітку, закривали, і переді мною їли яблуко. Чи ще щось їли. Знаєте, як воно їсти хотілося? Я настільки їсти хотіла", - зізнається Мамонова.

Декілька місяців вона спала на підлозі. Потім її перевели в камеру, там Мамонова спала на одному ліжку з ще однією полоненою.

Росіяни декілька разів казали Мамоновій, що її обміняють. Проте вони ніби навмисно давали їй надію, проте не обмінювали. Медик мріяла лише про те, щоб народити дитину вже в Україні, на волі. Вона говорила з животиком та просила малюка почекати, думала, що в неї був син. А коли Мамонова народила дівчинку, спочатку вона здивувалася.

Нині медик насолоджується декретною відпусткою. Вона хоче якомога довше побути з маленькою донечкою.

Що відомо про Мар'яну Мамонову

У серпні 2022 року стало відомо, що російські окупанти тримають в полоні в Оленівці вагітну військову лікарку. Мамонова потрапила до рук загарбників, коли рятувала українських бійців та цивільних в Маріуполі. У вересні, в рамках обміну, 200 полонених росіянами українців повернулися додому, серед них була і вагітна медик. Згодом вона народила доньку.

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