Зараз відомство працює над законопроектом разом із профільним комітетом Верховної Ради

Міністерство оборони передало Верховній Раді пропозиції змін до законодавства щодо добровільного військового обліку жінок певних спеціальностей.

Про це повідомила заступниця міністра Ганна Маляр.

Наразі відомство працює над законопроектом разом із профільним комітетом Верховної Ради. Щоб змінити правила обліку жінок, потрібне рішення парламенту.

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"Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають. Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби", - наголосила Маляр.

При цьому вона акцентувала, що йдеться про добровільну постановку на військовий облік. За її словами, з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою.

Раніше повідомлялося, що деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.

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