Глава держави заявив, що Україна не погоджується, аби Російська Федерація зберегла контроль над півднем країни.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не підтримує негайне встановлення режиму припинення вогню з тою метою, аби зараз припинилися бойові дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в рамках проведення саміту "Кримської платформи".

Глава держави прокоментував запитання щодо зацікавленості України завершити війну до зими.

Як сказав президент, треба розуміти, що існують певні натяки і сигнали, які стосуються переходу до встановлення режиму припинення вогню на лінії фронту і початку перемовин з РФ.

"В тому місці, де ми перебуваємо, ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде. Чи Мінська-5, Мінська-7 тощо. Ми в ці ігри не будемо грати. Ми втратили частину наших територій. І вони це прекрасно розуміють. Всі від нас це почули. Тому що це пастка", - заявив Зеленський.

Зокрема, глава держави зазначив, що якщо сьогодні припинити бойові дії, то Україна залишиться без півдня держави.

"Потім будуть якісь умови. Це буде декілька років. А ми при цьому не будемо мати ні виходу до моря, нічого не будемо мати. І вони після цього розвернуться за рік і підуть на Миколаїв, Одесу. Ми розуміємо, що відбувається. А потім ще раз захочуть повернутись, наприклад, до нашої столиці", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна не погодиться на такі умови, щоб тільки якось заспокоїти Російську Федерацію.

"Тому, скажімо так, стабілізувати ситуацію там, де зараз розташовані війська, щоб тільки якось заспокоїти Російську Федерацію, цим займатися держава Україна не буде. Тому до зими ми хочемо багато чого", - сказав президент.

Нагадаємо, дещо раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні не може бути "замороження" війни, бо йдеться про наше виживання.

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