Підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать, що українські заклади вищої освіти (ЗВО) продовжують масово використовувати для уникнення мобілізації.

Статистика цьогорічних вступників до ВНЗ помітно відрізняється від попередніх років. Зокрема й через те, що кількість чоловіків дорослого віку на першому курсі збільшилася. Видання "Наші гроші. Львів" розповіло, як університети заробляють на "ухилянтах", які отримують відстрочку від мобілізації.

Традиційно вік студентів на першому курсі варіюється в межах 17-18 років. Так, у 2020 році вступників саме до 20 років було майже 60 000. У 2023 році їх також чимало - понад 50 000 осіб. Проте конкуренцію за чисельністю їм складає старша категорія. У 2023 році студентів віком від 20 років стало значно більше: 20-29 років - 76 040 осіб; 30-39 - 43 722 особи; 40+ - 20 728 осіб.

Важливо, що попередні роки ці показники були значно меншими, особливо для 30 та 40-річних: у 2021 році кількість студентів такого віку становила 2 186 та 884 відповідно.

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При цьому зростання охочих здобувати вищу освіту відбулося й на фоні зростання цін за платне навчання. Розслідувачі порахували, що цього року українські університети отримали понад 2,6 мільярда гривень лише від чоловіків не "студентського віку". Університети досить вільно збільшують кількість місць для студентів за платною формою навчання.

Реформа освіти в Україні

В Україні серйозно змінять процес здобуття вищої освіти. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, тепер у студентів буде більше свободи дій. Вони будуть вибирати, скільки вчитися, які предмети цікаві і навіть зможуть змінювати спеціальність після 1-2 років навчання.

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