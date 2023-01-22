Рідні дівчинки не стомлюються дякувати лікарці-сусідці.

У Дніпрі 14 січня після влучання ракети в багатоповерхівку лікарка Світлана врятувала поранену дитину. Дівчинка стікала кров'ю, тож медик забрала її, поклала в авто й поїхала до лікарні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, лікарка з чоловіком одразу після "прильоту" російської Х-22 в будинок вискочили на вулицю. Вона - лікарка з 36-річним досвідом, тож одразу кинулася рятувати поранених.

"За метрів 20 від нашого під'їзду лежала дівчинка, я її впізнала, її звати Мирослава", - каже Світлана.

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Стан дівчинки був дуже важкий, її вдарило уламком плити, була велика крововтрата. Дитина вже майже ні на що не реагувала. Ось що каже лікарка:

"У неї були рвані рани, не було одягу, не було шкіри, було видно кістки".

Під час вибуху 9-річна Мирослава була на вулиці, у цей час бабуся дівчинки зайшла до будинку. У дівчинки сильно травмувало ноги, зараз їх збирають по частинках. Попереду - тривала реабілітація. Однак медики сподіваються, що вона зможе не лише ходити, а й танцювати.

Трагедія у Дніпрі 14.01.2023

14 січня Росія влучила ракетою Х-22 в багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали близько 1,7 тис. осіб. Повністю зруйновані понад 60 квартир.

17 січня о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару були завершені. 79 людей були травмовані, серед них – 16 дітей.

19 січня стало відомо, що внаслідок російського удару по будинку загинули 46 людей, з них 6 дітей. Близько 20 людей перебувають у важкому стані у лікарнях міста. 6 людей зникли безвісти.

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