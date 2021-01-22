В Україні триває посилений карантин, запроваджений з метою стримування поширення коронавірусу.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні за добу зросла на більш ніж 5,3 тисячі. Окупанти вбили українського військового на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу коронавірусну інфекцію діагностували у 5348 людей.

З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1182969 українців, 928969 - одужали, 21662 - померли.

Перемир’я на Донбасі

На Донбасі за добу зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків, унаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець.

Головні новини України: що важливо знати 22 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська