Головні новини України 22 січня 2021 / фото УНІАН
Кількість хворих на COVID-19 в Україні за добу зросла на більш ніж 5,3 тисячі. Окупанти вбили українського військового на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу коронавірусну інфекцію діагностували у 5348 людей.
З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1182969 українців, 928969 - одужали, 21662 - померли.
Перемир’я на Донбасі
На Донбасі за добу зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків, унаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець.
Новини України 22 січня 2021 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 22 січня 2021
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