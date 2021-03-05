Олександр Озеров

Робота народних обранців в "турборежимі" іноді приємно дивує. Зокрема, коли ухвалюються законопроекти, які, на моє переконання, є дійсно важливими в теперішніх реаліях. Серед таких документів - ухвалений у другому читанні законопроект №3911, яким посилено кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Зокрема, цим законопроектом вносяться зміни до частини 2 статті 259 Кримінального Кодексу України. Раніше диспозицією частини першої цієї статті передбачалась кримінальна відповідальність за псевдомінування та інші подібні дії зловмисників, які загрожують загибеллю людей чи настання інших тяжких наслідків. В такому випадку передбачена санкція у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Останнім часом до правоохоронних органів надходить велика кількість неправдивих повідомлень про замінування

Після того, як законопроект №3911 набере чинності, такі дії вже будуть кваліфіковані за частиною 2: якщо таке повідомлення про неправдиве мінування стосуватимуться критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, чи закладів освіти.

За вчинення таких дій кримінальна відповідальність сягає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

При цьому, в законопроекті №3911 міститься посилання на ЗУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", яким і визначається термін "критично важливі об’єкти інфраструктури". Зокрема, відповідно до положень цього закону, під такими об’єктами слід розуміти підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Як ми останнім часом спостерігаємо, до правоохоронних органів надходить велика кількість неправдивих повідомлень про замінування метрополітенів, залізничних вокзалів та електростанцій.

Саме ці інфраструктурні об’єкти належать до поняття "критично важливих".

В умовах "гібридної" війни такі повідомлення заподіюють значну шкоду економіці, а відтак і обороноздатності нашої країни

Вважаю цілком логічним посилення кримінальної відповідальності саме за псевдомінування таких об’єктів інфраструктури, що зумовлено насамперед збройним протистоянням на Сході України. Оскільки в умовах "гібридної" війни такі повідомлення заподіюють значну шкоду економіці, а відтак і обороноздатності нашої країни.

Зазначене підтверджується безпосередньо і статистикою надходження таких звернень до поліції, відповідно до якої найбільша кількість неправдивих повідомлень про замінування надходить з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Російської Федерації.

Крім того, протягом 2019-2020 років велика кількість неправдивих повідомлень стосувалась замінувань приміщень судів, закладів освіти та охорони здоров’я, що також враховано в законопроекті №3911.

На жаль, до розгляду у другому читанні з документа прибрано норму про конфіскацію майна зловмисника за вчинення цього злочину. Переконаний, що запровадження такої додаткової відповідальності сприяло б значному зниженню вчинення таких правопорушень.

Олександр Озеров, адвокат компанії "Investment Service Ukraine"

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