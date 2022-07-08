Через війну знижуються пропоновані зарплати, а з погіршенням фінансового становища підприємств скорочуються можливості підтримки наявного персоналу.

Попит на ринку праці в Україні переважає пропозицію, а зарплати, порівняно з довоєнним періодом, впевнено знижуються.

Про це йдеться у звіті НБУ.

"Населення активно шукає роботу, але попит на працівників залишається слабким. В результаті знижуються запропоновані зарплати, а з погіршенням фінансового стану підприємств, зокрема МСБ, скорочуються можливості підтримки та наявного персоналу", – констатували в регуляторі.

Зростання кількості резюме помітно прискорилося. Водночас кількість вакансій збільшується вкрай повільно навіть для фахівців ІТ.

Через війну знижуються пропоновані зарплати, а з погіршенням фінансового становища підприємств скорочуються можливості підтримки наявного персоналу.

За даними ЕВА, третій місяць поспіль тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Тоді як у березні не працювало 42% опитаних нами підприємців, а у квітні – 26%, наразі без роботи лишаються тільки 17% МСБ.

Водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. Наразі 34% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 40%. Ще 12% мають резервів на один місяць, а інші 12% – на пів року. Тільки 5% мають достатньо фінансових резервів на рік і більше. Про відсутність резервів повідомляє наразі 29% компаній, хоча місяць тому таких було 26%.

Відповідно скорочується і можливість МСБ забезпечувати персонал – ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам дещо погіршилась за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 23% компаній, і тільки 2% зберегли додаткові або авансові виплати. Іншим 32% довелося скоротити розмір заробітних плат, 21% не має змогу робити виплати, а 12% змушені звільняти співробітників.

Також цікаво, що потік біженців з України сповільнився, проте значна кількість громадян України залишається за кордоном. Посилюються ризики неповернення вимушених переселенців до України після закінчення війни: 59% українських біженців шукали роботу в країні тимчасового проживання.

Як повідомляв УНІАН, попит на робітничі спеціальності стає все більш відчутним на українському ринку праці: в червні кількість вакансій в цій сфері зросла на 20% у порівнянні з попереднім місяцем.

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