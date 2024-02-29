Собаки залікують душевні рани, стають поводирями та затримують терористів.

У кінологічному центрі у Межигір’ї готують собак для військовослужбовців, серед яких є поранені та ті, хто потребує психологічної реабілітації. Про це йдеться у сюжеті "1+1".

Кінологічний центр у Межигір'ї, який колись належав президентові-втікачеві Віктору Януковичу, тепер готує собак для військовослужбовців. Дивовижні тварини вміють танцювати, вчаться рахувати, відрізняти "праворуч" від "ліворуч" тощо.

У кінологічному центрі виховують різних собак – німецьких вівчарок, тибетських мастифів, чихуахуа. Є серед них такі, що призначені для психологічної реабілітації українських військових. Серед таких "клієнтів", наприклад, солдат на позивний "Їжак", який боронить країну, але наразі після поранення на реабілітації. Собаки допомагають йому заліковувати душевні рани. За його словами, тяжко бачити, як втрачаєш близьких друзів, а величезні добрі пси підіймають настрій.

Серед вихованців центра - вівчарка Діна, яку готують поводирем для дівчини, що втратила зір. Діна може обирати безпечний шлях, щоб людина не спіткнулась о перепону, знає, як перевести людину по "зебрі" тощо.

"Тваринами тут опікується Петро Вергела, з тваринами-реабілітологами він вперше стикнувся, коли служив у кінологічному підрозділі ООН", - йдеться у сюжеті.

За його словами, зокрема, психотерапію можна починати з маленькими породами, бо навіть деякі бійці-кіборги бояться собак. Фахівець продемонстрував чихуахуа, яка танцює на задніх лапках та товаришує з єнотом, який мешкає з нею в одному приміщенні.

Як пояснив Вергела, присутність інших звірів потрібна, щоб собака стала добрим бійцем, навчилася не відволікатися на стороннє. Наприклад, бігла не за котом, а за терористом, а на мінному полі не "рвонула" за зайцем.

"З одними собаками бійці проходять терапію після боїв, а інших тренують для роботи на передовій", - йдеться у сюжеті.

Зазначається, що до 2014 року у центрі готували виключно собак-охоронців для Януковича. За словами Вергели, цей кінологічний центр єдине місце, куди той міг приїхати без охорони, навіть кілька разів на день.

За словами фахівця, для підготовки однієї собаки потрібен щонайменше рік та орієнтовно 200 тисяч гривень – це витрати на утримання та зарплати кінологам. Раніше гроші компенсували за рахунок відвідування Межигір’я, а зараз – на ентузіазмі. При цьому потреба, зокрема, на поводирів зростає, вже є черга з бійців, що втратили зір на війні.

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