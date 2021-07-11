Причини смерті українця не уточнюються.

У французькому Страсбурзі помер українець, кореспондент українського інформагентства "Укрінформ" Андрій Лавренюк.

Про це у Facebook написав колега Лавренюка, журналіст Роман Сущенко.

"Щойно друзі-дипломати повідомили про раптову смерть власного кореспондента Українського національного інформаційного агентства Укрінформ, мого товариша, відомого і яскравого журналіста міжнародника, люблячого чоловіка, відповідального батька і сина Андрія Лавренюка. Співчуваю родині, друзям Андрія та рідному колективу Укрінформу. Це важка втрата для всіх нас і вітчизняної журналістики", - написав він.

Причини смерті українця не уточнюються.

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Андрій Лавренюк працював в "Укрінформі" з 2011 року, був кореспондентом у Брюсселі та Страсбурзі. До того, з 2008 по 2011 роки був кореспондентом агентства УНІАН. Був також офіцером прес-служби Міноборони, працював у військових ЗМІ.

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Автор: Дмитро Захаров