Відкриватимуть укриття чергові / фото УНІАН, Олександр Прилепа

У Києві під час тривог коден може скористатися укриттями у школах, але виключно тими, що позначені на мапі захисних споруд міста.

Таке роз’яснення Департаменту освіти КМДА отримав УНІАН на запит щодо поширеного в мережі наказу установи №60 від 01.06.2023 р. "Про окремі питання роботи укриттів в закладах освіти під час повітряної тривоги".

"Цей наказ стосується тих закладів освіти, які позначені на картах як укриття. Воно не стосується тих, що не позначені", - підкреслили у Департаменті.

За словами співрозмовника, після закінчення навчального року – у липні, серпні - укриття у цих школах залишатимуться доступними для всіх, але відчинятимуть їх лише під час сигналу повітряної тривоги.

"Всіх пускати можуть тільки під час повітряної тривоги. Просто так – йшов поруч і дай зайду – такого не буде. Бо в укриттях певні антисоціальні  елементи, чи як поліція каже "соціально незахищені" собі облаштовують ночлєжкі. І ми всі знаємо, що ця проблема існує", - пояснив співрозмовник.

Відкриватимуть укриття чергові - технічні працівники, які цілодобово і протягом усього року (не тільки навчального) є у будівлі навчального закладу. 

Між іншим в Департаменті заперечили те, що чергувати в укриттях змушують вчителів.

"Інформація про те, що змушують вчителів чергувати абсолютно неправдива. Вчителя на чергування  в укриттях не ставлять. Вчителі заводять дітей під час навчального  процесу, вони не чергують. Вони лише заводять свої класи. А  решту часу  відповідають технічні працівники, які і працюють в тому числі у вечірній і нічний час… І вони відкривають укриття під час тривоги", - сказав співрозмовник. 

Щодо забезпечення безпеки перебування в укритті він повідомив, що у Києві всі школи обладнані "тривожними кнопаками" для виклику поліції чи муніципальної охорони. 

"Чергова група після натиску цієї тривожної кнопки прибуває - за 3-4 хв вона на місці. Ця історія проговорювалась на всіх рівнях, і на державному в тому числі. А на рівні міста ця історія з Муніципальною охороною чітко проговорювалась", - запевнили у Департаменті. 

При цьому мешканців міста закликають враховувати той момент, що вдень під час повітряної тривоги у садочку чи школі в укритті перебувають маленькі діти, і за можливості, скористатись іншим об’єктом захисту.

"Навіть якщо в  садочку є укриття, але це садочок. В цій ситуації я дуже прошу, буди трохи батьками, розуміти, якщо діти в школі чи садочку і лунає повітряна тривога, а в школу або садочок, до 4-5 річних діточок намагається зайти якийсь сп’янілий дядько… От просто з нормальних етичних міркувань, прошу подумати", - пояснив співрозмовник.

За даними Депарменту освіти, у столиці на сьогоднішній день з 420 комунальних шкіл тільки 10 не мають укриттів; майже 90% дитячих міських садочків з укриттями. 

З мапою достіпних для загалу укриттів Києва можна ознайомитись на офіційному порталі міської влади.

Укриття у школах - що відомо

Вчора ЗМІ поширили фотокопію наказу столичного Депратменту освіти "Про окремі питання роботи укриттів в закладах освіти під час повітряної тривоги", зазначивши, що в укриття шкіл пускатимуть сторонніх людей. Зазначено наказу не було оприлюднено на офіційному сайті Депатраменту, тому УНІАН звернувся за коментарем до КМДА.

Документ КиївІнфо

Як відомо, результати позапланової перевірки захисних споруд столиці - 65% визнані придатними, прицьому з них лише 15% в ідеальному стані і без жодних зауважень. 

Ще 21% – можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, – 14%.

Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували усі 4655 укриттів та сховищ Києва.

Днями народний депутат Роман Грищук у Facebook повідомив, що після трагічної загибелі двох жінок і дитини в Києві, які не змогли під час тривоги потрапити до зачиненого укриття, вчителів столичних шкіл змушують тримати бомбосховища відкритими і чергувати в них.