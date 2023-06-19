Після закінчення навчального року укриття у цих школах залишатимуться доступними для всіх.

У Києві під час тривог коден може скористатися укриттями у школах, але виключно тими, що позначені на мапі захисних споруд міста.

Таке роз’яснення Департаменту освіти КМДА отримав УНІАН на запит щодо поширеного в мережі наказу установи №60 від 01.06.2023 р. "Про окремі питання роботи укриттів в закладах освіти під час повітряної тривоги".

"Цей наказ стосується тих закладів освіти, які позначені на картах як укриття. Воно не стосується тих, що не позначені", - підкреслили у Департаменті.

За словами співрозмовника, після закінчення навчального року – у липні, серпні - укриття у цих школах залишатимуться доступними для всіх, але відчинятимуть їх лише під час сигналу повітряної тривоги.

"Всіх пускати можуть тільки під час повітряної тривоги. Просто так – йшов поруч і дай зайду – такого не буде. Бо в укриттях певні антисоціальні елементи, чи як поліція каже "соціально незахищені" собі облаштовують ночлєжкі. І ми всі знаємо, що ця проблема існує", - пояснив співрозмовник.

Відкриватимуть укриття чергові - технічні працівники, які цілодобово і протягом усього року (не тільки навчального) є у будівлі навчального закладу.

Між іншим в Департаменті заперечили те, що чергувати в укриттях змушують вчителів.

"Інформація про те, що змушують вчителів чергувати абсолютно неправдива. Вчителя на чергування в укриттях не ставлять. Вчителі заводять дітей під час навчального процесу, вони не чергують. Вони лише заводять свої класи. А решту часу відповідають технічні працівники, які і працюють в тому числі у вечірній і нічний час… І вони відкривають укриття під час тривоги", - сказав співрозмовник.

Щодо забезпечення безпеки перебування в укритті він повідомив, що у Києві всі школи обладнані "тривожними кнопаками" для виклику поліції чи муніципальної охорони.

"Чергова група після натиску цієї тривожної кнопки прибуває - за 3-4 хв вона на місці. Ця історія проговорювалась на всіх рівнях, і на державному в тому числі. А на рівні міста ця історія з Муніципальною охороною чітко проговорювалась", - запевнили у Департаменті.

При цьому мешканців міста закликають враховувати той момент, що вдень під час повітряної тривоги у садочку чи школі в укритті перебувають маленькі діти, і за можливості, скористатись іншим об’єктом захисту.

"Навіть якщо в садочку є укриття, але це садочок. В цій ситуації я дуже прошу, буди трохи батьками, розуміти, якщо діти в школі чи садочку і лунає повітряна тривога, а в школу або садочок, до 4-5 річних діточок намагається зайти якийсь сп’янілий дядько… От просто з нормальних етичних міркувань, прошу подумати", - пояснив співрозмовник.

За даними Депарменту освіти, у столиці на сьогоднішній день з 420 комунальних шкіл тільки 10 не мають укриттів; майже 90% дитячих міських садочків з укриттями.

З мапою достіпних для загалу укриттів Києва можна ознайомитись на офіційному порталі міської влади.

Укриття у школах - що відомо

Вчора ЗМІ поширили фотокопію наказу столичного Депратменту освіти "Про окремі питання роботи укриттів в закладах освіти під час повітряної тривоги", зазначивши, що в укриття шкіл пускатимуть сторонніх людей. Зазначено наказу не було оприлюднено на офіційному сайті Депатраменту, тому УНІАН звернувся за коментарем до КМДА.

Як відомо, результати позапланової перевірки захисних споруд столиці - 65% визнані придатними, прицьому з них лише 15% в ідеальному стані і без жодних зауважень.

Ще 21% – можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, – 14%.

Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували усі 4655 укриттів та сховищ Києва.

Днями народний депутат Роман Грищук у Facebook повідомив, що після трагічної загибелі двох жінок і дитини в Києві, які не змогли під час тривоги потрапити до зачиненого укриття, вчителів столичних шкіл змушують тримати бомбосховища відкритими і чергувати в них.