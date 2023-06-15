У освітнього омбудсмена пояснюють, що залучати працівників сфери освіти до такої роботи можливо, але за умови офіційного переведення.

Після трагічної загибелі двох жінок і дитини в Києві, які не змогли під час тривоги потрапити до зачиненого укриття, вчителів столичних шкіл змушують тримати бомбосховища відкритими і чергувати в них. Про це у Facebook повідомив народний депутат Роман Грищук.

"Після трагічних подій в Києві з закритим укриттям зараз Департамент освіти змушує школи тримати відкритими укриття вночі. Це правильно. Укриття в школах не під час освітнього процесу мають бути доступними для всіх. Але! Змушувати чергувати в школах вчителів – це пряма рабська праця. Вчителям за це додатково не платять. Просто примусове волонтерство", – пише нардеп.

Грищук також наголошує, що "це неправильно" і може бути протизаконним.

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"Змушувати директорів і вчителів це робити – використання службового становища. Візьміть на додаткову ставку сторожа, залучіть ДФТГ до нічних чергувань чи використовуйте "Муніципальну варту", – написав він.

Згодом нардеп також додав, що отримав інформацію про аналогічну ситуацію в інших регіонах.

"Виявляється, проблема не тільки в столиці, а і в цілій низці інших міст", – написав він.

Він також сповістив, що надіслав міністрові освіти Оксенові Лісовому офіційне звернення, у якому наголосив на тому, що залучення вчителів до охорони укриттів має відбуватися на оплачуваних засадах, і закликав надати освітнім закладам відповідні роз'яснення.

На сайті освітнього омбудсмена України також повідомляється, що надходять звернення щодо правомірності залучення працівників сфери освіти до чергування в укриттях, зокрема вночі. Там роз’яснюють, що залучати працівників сфери освіти до цієї роботи можливо, але лише за умови переведення цих працівників на іншу роботу з офіційним оформленням.

"Тобто залучати працівників сфери освіти можливо лише за умови переведення цих працівників на іншу роботу. Це означає не додаткову роботу вчителя до його основної (навчати дітей), а саме як переведення на іншу роботу з відповідною оплатою. Дуже важливо, щоб це переведення було оформлене відповідними документами. Але переведенню та виданню документів має передувати створення відповідного формування цивільного захисту в певній громаді та включення цих працівників до такого формування", – повідомляє офіс омбудсмена.

Укриття в Києві - що відомо про проблему

1 червня під час нічного обстрілу в Києві біля зачиненого під час тривоги укриття загинули двоє жінок і дитина. Після цього столична влада провела рейди усіх бомбосховищ столиці. За результатами перевірки придатними для використання визнали тільки 65% з них.

Також було оголошено, що у приватних власників приміщено забиратимуть укриття, якщо їх не буде приведено до належного стану і не забезпечено вільний доступ до них.

Крім цього, влада заявила, що у 2022-2023 роках було виділено 1,2 мільярда гривень на облаштування і ремонт укриттів, але ці гроші використовуються не використовуються незадовільно, і анонсувала перевірки.

У Святошинському районі столиці вже викрили розкрадання 0,8 млн гривень, які було виділено на ремонт укриттів. А Дніпровська райдержадміністрація, як повідомлялося, закупила за бюджетні кошти для укриттів музичні інструменти - барабани на майже 900 тис грн.

Також стало відомо, що у Солом’янському районі Києва за укриття житлово-експлуатаційної дільниці відповідальним є Денис Янієв, який занесений до бази "Миротворця" як поплічник терористів та російських окупантів.

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