Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону.

Показники захворюваності на COVID-19 стабілізуються в регіонах, що першими увійшли в "червону" зону епідемічної небезпеки.

Як повідомила прес-служба уряду, про це йшлося під час селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, за минулий тиждень зроблено 1 млн 740 тисяч щеплень проти COVID-19.

"Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області", — відзначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також у МОЗ повідомили, що минулого тижня відновили діяльність два заводи з виробництва кисню, які проводили регламентні роботи. Завдяки цьому до системи киснепостачання включено додатково 140 тонн рідкого кисню. У МОЗ також підкреслили, що працюють над залученням інших заводів, які готові його постачати.

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, минулого тижня поновлено діяльність робочої групи з метою перевірки виконання регіонами рішення уряду щодо запобігання поширенню коронавірусу. Також представники Мінрегіону, МОЗ, МВС і Держпродспоживслужби вирушили в регіони для відповідних перевірок.

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Водночас, у Національній поліції повідомили, що за минулий тиждень з метою виявлення підроблення COVID-документів було проведено 20 обшуків, з них 3 — у медзакладах й 1 — у туристичній агенції. Задокументовано протягом тижня незаконну діяльність 3 лікарів, вилучено 170 міжнародних свідоцтв про вакцинацію й заблоковано 2 Telegram-канали. Моніторингом також виявлено незаконну діяльність понад 60 посередників і 20 медичних працівників, що представляють 13 медичних закладів, та 40 веб-ресурсів.

За інформацію Нацполіції, за минулий тиждень розпочато понад 90 кримінальних проваджень за фактом підроблення COVID-документів, 55 проваджень — за матеріалами Держприкордонслужби. Загалом розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів і 35 — щодо працівників туристичних агенцій.

За підсумками наради профільним міністерствам було доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій. На ці потреби уряд виділив додатково 400 млн грн.

Також було доручено Мінекономіки, Держпродспоживслужбі й Національній поліції активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у ТРЦ та закладах громадського харчування в регіонах, що перебувають у "червоних" зонах епіднебезпеки.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби було виявлено 13 936 випадків COVID-19. З коронавірусною хворобою госпіталізовано 3 828 осіб, померли – 289, одужали – 5 885 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 936 тис. 238 осіб; одужали - 2 млн 442 тис. 098 осіб; померли – 68 тис. 027.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко