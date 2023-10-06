Кількість загиблих від ракетного удару по селу Гроза Харківської області може збільшитись, оскільки виявлено невпізнані останки тіл. Про це повідомив т.в.о начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону.
За його інформацією, виявлено понівечені тіла людей, які загинули внаслідок ракетного удару по магазину та кафе, де були поминки по померлому.
"Були понівечені тіла, і їх забрали на судово-медичну експертизу до Харкова. І ми розуміємо, що, виходячи з того, що є останки тіл, які не впізнані, кількість жертв збільшиться", – додав він.
Канашевич зазначив, що зараз влада працює з родичами загиблих з приводу похорон.
"Місцева влада зустрічається з родичами і обговорює це питання, тому що рішення будуть ухвалювати вони. Тим більше, що у нас загинули цілі родини, і ми чекаємо, коли приїдуть рідні та близькі для того, щоб всі ці питання з’ясувати", - додав він.
За його словами, оскільки є велика кількість жертв, то тіла видаватимуть родичам поступово, тому про загальний похорон в селі не йдеться. Він запевнив, що влада допомагатиме в організації похорон.
Канашевич також розповів, що станом на сьогодні є шість поранених, четверо з яких – у тяжкому стані.
"Сьогодні зранку одна жінка, яка була у тяжкому стані, прийшла до тями. Наші лікарі – молодці, будемо сподіватися, що їм вдасться поставити людей на ноги", - наголосив т.в.о начальника Куп’янської РВА.
Кривавий обстріл села Гроза на Харківщині – деталі
Вчора, 5 жовтня, окупанти вдарили ракетою по селу Гроза Харківської області. Вона влучила по магазину та кафе, де відбувалися поминки по загиблому ще на початку повномасштабного вторгнення військовому – його тіло ексгумували і переховали.
Наразі відомо про 52 загиблих внаслідок удару, серед них – 8-річний хлопчик.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що залишки завалів ще пересіватимуть, оскільки там можуть бути останки тіл людей.