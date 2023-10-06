Наразі відомо про 52 загиблих та шістьох поранених. Сьогодні одна із тяжкопоранених прийшла до тями.

Кількість загиблих від ракетного удару по селу Гроза Харківської області може збільшитись, оскільки виявлено невпізнані останки тіл. Про це повідомив т.в.о начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону.

За його інформацією, виявлено понівечені тіла людей, які загинули внаслідок ракетного удару по магазину та кафе, де були поминки по померлому.

"Були понівечені тіла, і їх забрали на судово-медичну експертизу до Харкова. І ми розуміємо, що, виходячи з того, що є останки тіл, які не впізнані, кількість жертв збільшиться", – додав він.

Відео дня

Канашевич зазначив, що зараз влада працює з родичами загиблих з приводу похорон.

"Місцева влада зустрічається з родичами і обговорює це питання, тому що рішення будуть ухвалювати вони. Тим більше, що у нас загинули цілі родини, і ми чекаємо, коли приїдуть рідні та близькі для того, щоб всі ці питання з’ясувати", - додав він.

За його словами, оскільки є велика кількість жертв, то тіла видаватимуть родичам поступово, тому про загальний похорон в селі не йдеться. Він запевнив, що влада допомагатиме в організації похорон.

Канашевич також розповів, що станом на сьогодні є шість поранених, четверо з яких – у тяжкому стані.

"Сьогодні зранку одна жінка, яка була у тяжкому стані, прийшла до тями. Наші лікарі – молодці, будемо сподіватися, що їм вдасться поставити людей на ноги", - наголосив т.в.о начальника Куп’янської РВА.

Кривавий обстріл села Гроза на Харківщині – деталі

Вчора, 5 жовтня, окупанти вдарили ракетою по селу Гроза Харківської області. Вона влучила по магазину та кафе, де відбувалися поминки по загиблому ще на початку повномасштабного вторгнення військовому – його тіло ексгумували і переховали.

Наразі відомо про 52 загиблих внаслідок удару, серед них – 8-річний хлопчик.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що залишки завалів ще пересіватимуть, оскільки там можуть бути останки тіл людей.

Вас також можуть зацікавити новини: