Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена, підкреслив глава МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз заборонити трансляцію російських пропагандистських ресурсів за підбурювання до геноциду українського народу.

Про це Кулеба написав у Twitter, зазначивши при цьому, що підбурювання до геноциду українців на російському державному телебаченні зараз "у розпалі".

"Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена", - написав міністр, коментуючи опубліковані проектом Russian Media Monitor фрагменти з ефіру російського телеканалу.

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Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

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