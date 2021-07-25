Камери запрацюють з 12:00 26 липня.

Камери автоматичної фіксації правопорушень з 26 липня запрацюють у ще двох областях України та двох містах. Камери розмістили на ділянках з найбільшим числом порушень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській області камери розташовані:

на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку Одеси, обмеження швидкості 110 км / год;

на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку Києва, обмеження швидкості 110 км/год.

В Житомирській області:

на 94 км + 461 автодороги М-06 у напрямку Києва, обмеження швидкості 110 км / год;

на 94 км + 686 автодороги М-06 в напрямку Житомира, обмеження швидкості 110 км / год;

на 97 км + 297 автодороги М-06 у напрямку Києва, обмеження швидкості 110 км / год;

на 97 км + 627 автодороги М-06 в напрямку Житомира, обмеження швидкості 110 км / год;

на 158 км + 305 село Березівка, Житомирського району, автодороги М - 06 у напрямку Рівного, обмеження швидкості 50 км/год.

Камери в Кропивницькому:

вул. Яновського, 65, в напрямку вул. Ушакова, обмеження швидкості 50 км/год;

вул. Холодноярська, 196, в напрямку вул. Короленка, обмеження швидкості 50 км / год;

вул. Полтавська, 40, у напрямку вул. Дружби Народів, обмеження швидкості 50 км/год.

Камер у Харкові:

просп. Московський, 118, в напрямку вул. Соїча, обмеження швидкості 50 км/год.

За даними МВС, за рік роботи системи кількість правопорушень знизилася майже в 10 разів, а кількість ДТП скоротилася в три рази.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові встановили перші камери, які фіксуватимуть перевищення швидкості на дорогах. Камери запрацювали на Велозаводському мосту та проспекті Науки.

Автор: Анастасія Горбачова