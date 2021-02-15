В цей день найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях

В Україні 14 лютого було офіційно зареєстровано 426 шлюбів.

Читайте такожУ Києві зробили величезну "автовалентинку" зі 110 машин (фото)

Про це у Facebook повідомила прес-служба Міністерства юстиції. Зазначається, що 102 пари вирішили не чекати встановленого терміну та одружитися за спрощеною процедурою – в рамках проєкту "Шлюб за добу".

Загалом 14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях – 53 та 41 пара відповідно.

Крім того, в День святого Валентина в Україні було офіційно зареєстровано 10 шлюбів з іноземцями.

Нагадаємо, за даними платформи Opendatabot Кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі за останні 30 років, до 168 тисяч пар на рік.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН