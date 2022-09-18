Український прапор вивісили в селі Підвисоке біля Ізюма.

У звільнених від російських окупантів населених пунктах України продовжують встановлювати державні прапори. Так, синьо-жовте полотно вивісили в селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Борівської сільської ради у Telegram-каналі.

"Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури", - йдеться повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в нещодавно деокупованому Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

15 Вересня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на кладовищі в лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано понад 400 тіл людей.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 16 вересня майже вся Харківська область деокупована. При цьому глава держави нагадав, що російська армія перебувала в Харківській області більше п'яти місяців і накоїла чимало лиха.

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